【紅白】第2部の視聴率は35.2％ 昨年から2.5ポイント上昇 サプライズ演出の矢沢永吉、大トリMrs. GREEN APPLEらが盛り上げ
昨年大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の第2部（午後9時〜11時45分）の平均世帯視聴率が関東地区で35.2％だったことが2日、ビデオリサーチによる発表で分かった。
【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る
関東の第2部平均世帯視聴率は前回の32.7％から2.5ポイント増。関西地区の第2部平均世帯視聴率は前年度比1.3ポイント増の34.4％。第1部（午後7時20分〜8時55分）は、関東地区が前回の29.0％から1.8ポイント増の30.8％、関西地区は前年度比3.9ポイント増の31.5％だった。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』放送100年の節目となる2025年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」で、豪華アーティストの競演が実現。白組が優勝した。
第2部には、特別企画で“都内のある場所”で出演した矢沢永吉が、メインステージにも登場するサプライズ演出で盛り上げ、大トリをMrs. GREEN APPLEが務めた。
