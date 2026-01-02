テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。新年の抱負とともに「お気に入り」というミニスカ衣装姿を披露した。

三谷アナは「あけましておめでとうございます。たくさん笑って思う存分仕事する一年にします！」とあいさつ。「今年は待ちに待ったサッカーワールドカップの年。後悔なく過ごして参ります！」と抱負もつづった。

ジャケット姿にひざを出したミニスカ姿でしゃがみ笑顔の写真や、太ももあらわなミニスカと、白のルーズソックスに革靴が見えるバックショットも掲載。「新年最初はお気に入りの衣装」と前置きし「ブラウンのセットアップにピンクのTシャツを合わせて」と紹介すると「ミニスカギャルマインドはいくつになっても持ち続けてどんな困難にも立ち向かっていくぞ」と決意表明した。

最後は「今年もどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつ。ブランド紹介として「GENERAL IDEA」「ステラハリウッド」のリンクも付けた。

コメント欄には「もしかして、ルーズソックスですか」「ルーズソックス似合う！」と驚きの反応や、「ミニスカートお似合いです」「女子高生みたい」「ミニスカルーズめっちゃ似合います」などの称賛が寄せられ、4000件近い「いいね！」が付いた。