¹õÅÄÄ«Æü¤ÈºØÆ£¾Ìé¤Î£µ¶èÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ï¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤ÇµÕÅ¾±ýÏ©VÁÀ¤¦¡ÄÉð°æÎ´¼¡¤µ¤ó²òÀâ
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£²Æü¤Ë±ýÏ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿È¢º¬Ï©¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Éð°æÎ´¼¡¤µ¤ó¡Ê£µ£´¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö²òÀâ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡Áá°ðÅÄÂç¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¢ÎëÌÚÎ°°ý¤¬¡¢¶è´ÖµÏ¿¤ËÆùÇö¤¹¤ë¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç£µ¶è¤Ë¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£½é¤á¤Æ¤Î£²£°¥¥í¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï¶è´Ö¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬Ã¦¿å¾É¾õ¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤«¤é¸åÈ¾¤Ï»³ÅÐ¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë£´¶è¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Áö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×Ãæ±ûÂç¤È£²°ÌÁá°ðÅÄÂç¤Îº¹¤Ï£±Ê¬£±£²ÉÃ¡¢Â³¤¤¤Æ¹ñ³Ø±¡Âç¤¬Ãæ±ûÂç¤È£²Ê¬£²£¹ÉÃº¹¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£Áá°ðÅÄÂç¤Î¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ËÎÏ¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢Á°¤òÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Ãæ±ûÂç¡¦¼ÆÅÄÂçÃÏ¤ÏÈ¢º¬Ï©¤Ç¤Ï»³ÅÐ¤ê¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¤Ï¤«¤ë¼ÆÅÄ¤ò¡¢¸å¤í¤«¤é¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¹©Æ£¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀÄ»³³Ø±¡Âç¤È¾ëÀ¾Âç¤¬¡¢¤Û¤ÜÊÂ¤ó¤Ç¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤È¾ëÀ¾Âç¡¦ºØÆ£¾Ìé¤Î»³ÅÐ¤êÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡»³ÅÐ¤ê¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ëÁá°ðÅÄÂç¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢¾ëÀ¾Âç¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿£±Ç¯À¸¡¦¹âÀÐ¼ù¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢±ýÏ©Í¥¾¡¤â¤¢¤ë¡£
¡¡
¤¿¤±¤¤¡¦¤ê¤å¤¦¤¸ ¡¡£±£¹£·£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¡¦¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¹â¤Ç¹â¹»½é¤Î£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£±£³Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÁáÂç»þÂå¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¡Ê£±¶è¡¢£±¶è¡¢£·¶è¡¢£´¶è¡Ë¡¢¤¦¤Á£³ÅÙ¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Ç¡¢Æ±´ü¤Î²ÖÅÄ¾¡É§¡¢¶ûÉôÀÅÆó¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö»°±©¤¬¤é¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ç£²£°£°£²Ç¯¤Ó¤ï¸ÐËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤ò£²»þ´Ö£¸Ê¬£³£µÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡££°£²Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆ¼¥á¥À¥ë¡£°úÂà¸å¤Ï¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Î¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¤·¤¿¤Þ¤Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¾®¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸å¿Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£