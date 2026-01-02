「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が2日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。新年のあいさつに加え、ランジェリーショットも投稿した。

ベッドの上で淡い緑色のランジェリー姿で膝立ちする写真をアップし、「新年あけましておめでとうございます 昨年も沢山の出会いと優しさに包まれて幸せいっぱいな1年でした 今年も毎日を大切にしながら感謝の気持ちをぎゅっと詰め込んで全力で想いを届けていけたらいいなって思ってます 2026年も一緒に笑顔があふれる1年にしようねっ」とつづった。

Xでは「謹賀新年」と記し、エンジ色に金色の帯を締めた着物姿の年賀状ショットをアップ。「ずーっとグランプリを目指してきたからこそ、レースクイーンを始めてからこんなに穏やかな気持ちでのんびり年越しを迎えられたのは今年が初めてです 元旦は日本酒を飲みながらまったりお正月を過ごしています 2026年も、感謝の気持ちを忘れず自分らしく一歩ずつ進んでいけたらいいな」と年末年始の様子を伝えた。

ファンやフォロワーからも「2026年セクシーこちゃまるをいっぱい見たいです」「可愛い過ぎるよぉ〜」「可愛さ全開」「スタイル良いしかわいいし言う事なし」「腹筋のラインもセクシー」「ドキドキするくらい綺麗」「凄くお似合い」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。