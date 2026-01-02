俳優・哀川翔さんの息子・福地展成さんが、自身のインスタグラムを更新。

大手芸能事務所「プロダクション尾木」に所属することを公表しました。



【写真を見る】【 哀川翔さん息子・福地展成 】 「プロダクション尾木」の所属に 「素敵なご縁をいただき、新たな環境で俳優として歩み出せることを、大変嬉しく」





福地展成さんは「この度、2026年1月1日より プロダクション尾木に所属する運びとなりました。」と、報告。



続けて「これまで支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。素敵なご縁をいただき、新たな環境で俳優として歩み出せることを、大変嬉しく思っております。」と、記しました。





そして「これからの新たな出会いに胸を躍らせながら、一つひとつ作品に誠実に向き合い、俳優としてより成長していけるよう、日々精進してまいります。」「今後とも、応援のほどよろしくお願いいたします。」と、その思いを綴っています。





福地展成さんは、映画『少年と犬』や、『BLUE FIGHT -蒼き若者たちのブレイキングダウン-』などに出演しています。

また、妹の福地桃子さんも俳優として活躍しています。







【 福地展成さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



Date of birth：1996.8.10

Birth place：Tokyo , JAPAN

Size：172 B96 W75 H92 S27

Blood type：B

Hobby：旅、写真、料理、ゴルフ







【担当：芸能情報ステーション】