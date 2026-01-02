昨年大みそかに放送された「第76回NHK紅白歌合戦」第2部（午後9時）の平均世帯視聴率が、関東地区で35・2％（関西地区34・4％）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。

過去最低だった23年の31・9％から3・3ポイント上げた。午後7時20分からの1部は、30・8％（関西地区31・5％）だった。

個人視聴率は第1部で23・2％（関西地区23・5％）、第2部で26・4％（関西地区26・0％）だった。

番組では司会を有吉弘行（51）綾瀬はるか（40）今田美桜（28）らが務めた。前半は放送100年記念企画としてオープニングで出場者らが「上を向いて歩こう」などをメドレーで披露して幕を開け、初出場のCANDY TUNEがトップバッターを務めた。FRUITS ZIPPER、＆TEAM、ORANGE RANGE、乃木坂46らが登場。福山雅治とB’z稲葉浩志の特別企画も披露された。

後半では、連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ、SixTONES、AKB48、久保田利伸、今回でラスト出場を明言した郷ひろみ、MISIA、日本レコード大賞3連覇のMrs．GREEN APPLEらが登場したほか、企画コーナーでは玉置浩二、松任谷由実、矢沢永吉らも出演。最後は松田聖子が登場して締めくくった。優勝は白組だった。

過去の紅白歌合戦の2部の平均世帯視聴率（関東地区）は以下の通り。

24年 32・7％

23年 31・9％

22年 35・3％

21年 34・3％

20年 40・3％

19年 37・3％

18年 41・5％

17年 39・4％

16年 40・2％

15年 39・2％

14年 42・2％

13年 44・5％

12年 42・5％

11年 41・6％