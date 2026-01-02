初売り行くなら「有料道路」でスイスイ？ 「三郷流山橋」開通2年

埼玉県は2025年12月23日、「三郷流山橋有料道路」について、開通から2年における周辺状況の変化を発表しました。県は「便利で快適な三郷流山橋を是非御利用ください」と呼びかけています。

【ほらこんなに早いですよ】これが「三郷流山橋」開通2年目の状況です（地図／画像）

三郷流山橋有料道路は2023年11月26日に開通。埼玉県三郷市と千葉県流山市を結ぶ江戸川の新たな橋で、有料道路事業を導入して5年の短期間で建設しました。通行料金は普通車で150円です。

整備を急いだのは、2.5km下流に架かる一般道の「流山橋」の渋滞を緩和するためです。「渡るのに1時間かかる」といわれるほどひどい渋滞の特効薬となるはずでしたが、流山・三郷の既存市街地からはやや離れているため、流山橋の渋滞緩和にはつながっていないことが開通1年後の時点で明らかとなっています。

その交通量は計画の1日約1万2700台に対して、開通当初（2023年11月平均）は1日2832台と、大幅に伸び悩みました。しかし、それから増加傾向にあり、2年後の2025年11月平均では6550台と約2.3倍に伸びています。

2025年3月には埼玉側の有料道路至近に位置する常磐道の「三郷料金所スマートIC」がフルインター化したほか、同年7月には千葉側の県道「松戸野田線」の未開通部が開通するなどしています。後者は流山橋、三郷流山橋どちらにも行きやすいルートとなりました。こうした変化も影響しているかもしれません。

三郷流山橋は千葉県側でつくばエクスプレス（TX）沿いの一般道「都市軸道路」に直結しています。今回、流山おおたかの森駅付近から、大型ショッピングセンターのあるJR新三郷駅付近まで、流山橋経由に対する三郷流山橋経由の所要時間を調査したところ、流山橋経由54分に対して29分となり「最大25分短縮」できるとアピールしています。

県は利用促進の一環として、「IKEA新三郷」にて家具雑貨を2000円以上購入した場合、通行券等をレジで提示すると500円割引するキャンペーンも行っています。期間は2026年8月末日まで1年延長されました。

ちなみに、三郷流山有料道路は「ETC GO」という簡易的なETCシステムを導入していますが、当初は対応するカードが「ダイナーズクラブのみ」で、ほとんどの人がETCを使えない状況でした。しかし、いまでは利用可能カード発行会社が6社に増えたということです。