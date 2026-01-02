【正月寒波】四国地方 あす（３日）昼前にかけて大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意 四国の平地でも大雪か 最大20センチの積雪予想【気象庁 雪雨シミュレーション/2日正午更新】
気象庁によりますと四国地方では、きょう（２日）昼過ぎからあす（３日）昼前にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
【画像をみる】四国地方 あす（３日）昼前にかけて大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意
四国地方では、３日午前中にかけて冬型の気圧配置が強まり、上空約１５００メートルには、氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
［雪の予想］
２日昼過ぎから３日昼前にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。
２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 ５センチ
山地 ２０センチ
その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 １センチ
山地 ７センチ
【画像①】はきょう（２日）午前１１時半の「気象衛星ひまわり」の画像です。
２日（金）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像②③】
３日（土）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～】
４日（日）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑧～】
５日（月）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション
６日（火）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑯～】
７日（水）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑳～】