気象庁によりますと四国地方では、きょう（２日）昼過ぎからあす（３日）昼前にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

【画像をみる】四国地方 あす（３日）昼前にかけて大雪のおそれ→「Uターンラッシュ」など交通障害に注意

四国地方では、３日午前中にかけて冬型の気圧配置が強まり、上空約１５００メートルには、氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

［雪の予想］

２日昼過ぎから３日昼前にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 ２０センチ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 １センチ

山地 ７センチ

【画像①】はきょう（２日）午前１１時半の「気象衛星ひまわり」の画像です。

雪と雨のシミュレーションをみる

２日（金）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像②③】

３日（土）雪と雨のシミュレーションをみる

３日（土）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～】

４日（日）雪と雨のシミュレーションをみる

４日（日）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑧～】

５日（月）雪と雨のシミュレーションをみる

５日（月）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション

６日（火）雪と雨のシミュレーションをみる

６日（火）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑯～】

７日（水）雪と雨のシミュレーションをみる

７日（水）６時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑳～】

