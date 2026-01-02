アメリカン航空は、ダラス・フォートワース国際空港での顧客体験を向上させ、ハブ空港の競争力を強化する。

スケジュールを再構築し、出発・到着が重なる時間帯を9から13へと増やす。12月27日から運航スケジュールに反映している。ピーク時には1日平均10万人以上、出発便は930便に達し、接続性と朝の乗り継ぎが改善する。

極端に短い最短接続の集中を緩和し、既存の大半の接続機会を確保しつつ、新たな接続を創出する。乗り継ぎ手荷物の接続率を向上させ、利用者より先に手荷物が到着するケースの増加も見込む。運航を平準化することで、周辺空域の混雑を緩和させるほか、旅客同線の混雑改善にもつなげる。

この他に、2030年に完成を予定しているターミナルFを新設し、アメリカン航空が全31か所のゲートを運用する。大型機の運航能力を拡大し、最新手荷物システムを導入。チェックイン施設やラウンジ、税関施設も備える。

近年、雷雨などの悪天候の影響を受けやすい状況にあり、空港の機能が麻痺した際にも影響を最小化し、より早い回復を可能とする。遠隔降機能力の増強にも数百万米ドルを投資し、他空港への着陸を減らす取り組みを進める。