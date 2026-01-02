■詐欺被害は確実に増加している！

山形県内の特殊詐欺被害が深刻な状況にあることが浮き彫りとなりました。山形県警の最新のまとめによりますと、去年11月末までの被害総額は4億8000万円を超えていて、前年の同じ時期と比べて2倍以上になっていることが分かりました。

山形県警察本部生活安全企画課の発表によりますと、去年11月末時点での特殊詐欺の認知件数は100件で、前年同期の74件から26件増加しました。

深刻なのは被害額です。前年同期の約2億2000万円に対し、4億8816万円と、2億6000万円以上も増加しているのです。

被害の内訳を詳しく見ると、傾向が見えてきました。

■詐欺被害の傾向は

「オレオレ詐欺」が最多：件数は60件、被害額は約3億9200万円にのぼり、全体の被害額の約8割を占めています。

女性の被害が多い：被害者100人のうち、女性が65人と、男性（35人）の約2倍となっています。

高齢者の被害が目立つ：65歳以上の高齢者の被害は37件で、被害額は約2億円に達しています。

こうした傾向がある一方で、周囲の協力によって被害を未然に防いだケースも増えています。これまでに120件、約8300万円分の被害が阻止されていたことも分かりました。特に金融機関（51件）やコンビニエンスストア（54件）での声掛けが大きな役割を果たしていますが、一方で家族や親族による阻止は8件にとどまっています 。

では、被害を防ぐために必要な要素は何か。

■詐欺被害を防ぐポイントは

県警では、犯人からの電話は「自分にもかかってくる」という危機感を持つことを呼びかけています。

電話でお金の話が出たら詐欺を疑う：親族を名乗る「電話番号が変わった」「至急お金が必要」といった電話には、一度電話を切り、その親族にかけ直して確認することが有効です。

「還付金がある」「ATMで手続きを」は嘘：還付金がATMで戻ってくることは絶対にありません 。

家族・地域の絆で防ぐ：高齢者の被害を防ぐため、日頃からこまめに連絡を取り合い、不審な電話がなかったか声を掛け合うことが重要です。

少しでも「おかしい」と感じたら、一人で悩まずに、すぐに家族や警察に相談してください。第三者の意見を聞いて冷静になることが、被害を防ぎます。