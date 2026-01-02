戸田恵子、紅白出演後の豪華交流を報告「紅白にはたくさんの知り合いが居たのですが」

女優で声優の戸田恵子が1月1日に自身のアメブロを更新。『第76回NHK紅白歌合戦』に出演した際の共演者との交流を報告した。

この日、戸田は「午前中たっぷり寝まして、いざ紅白に出陣しましたー！な〜んて大袈裟ですけど、無事に終わりましたー！」と紅白歌合戦への出演を報告。「ライン100件以上、来てた〜！良き思い出だー！」と喜びをつづった。

続けて「紅白にはたくさんの知り合いが居たのですが、写真を撮る間なんて無くて」と多忙だった舞台裏を明かし「ハイタッチして終わった福山雅治さん、岩崎宏美さん、氷川きよしさん」と交流した芸能人の名前を列挙。「野沢雅子さんにはステージから手を振ってご挨拶！天童よしみちゃんには会えず！」とコメントした。

一方で「偶然、パチリ出来た奇跡の方々です」と切り出し、歌手の石川さゆりとの2ショットを公開。「昨日からラインしてたので、さゆりさん手作りの黒豆を頂戴する事が出来ました」とうれしそうに報告。さらに、歌手の水森かおりや元日本代表FWの三浦知良との2ショットも披露し「最高の締めくくりじゃ！」と感激した様子でつづった。

最後にファンへ向けて「新年、明けましておめでとうございます！本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます」と新年の挨拶をつづり、ブログを締めくくった。