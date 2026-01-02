アストン・ヴィラがアリソンを獲得…19歳ブラジル人FW、移籍金は最大で約22億円

アストン・ヴィラは1日、グレミオからブラジル人FWアリソンが完全移籍で加入することを発表した。



背番号は「47」に決定。イギリスメディア『BBC』によると、アストン・ヴィラがグレミオに支払う移籍金は870万ポンド（約18億円）となり、パフォーマンスに応じたボーナス最大180万ポンド（約3億8000万円）が加わる可能性がある。



現在19歳のアリソンは、左利きの右ウインガー。グレミオの下部組織で育ち、2024年7月に18歳でトップチームデビューを飾った。2025シーズンはカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAで31試合に出場し、1ゴール2アシストを記録した。



アストン・ヴィラはクラブ史上5人目のブラジル人選手となるアリソンについて、「爆発的なスピードによる突破力」と「ウナイ・エメリ監督が求める守備の能力」を備えた逸材だと期待を寄せている。プレミアリーグで3位につける好調のチームで活躍することは果たしてできるのだろうか。