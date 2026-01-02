【北斗の拳】実写版「ジュウザ」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「小栗旬」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「実写版ジュウザを演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
「雲のジュウザ」の異名を持つジュウザは、つかみどころのない自由奔放さと天賦の才に裏打ちされた実力の持ち主。本作のヒロインであるユリアとは異母兄にあたります。
【6位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、小栗旬さんです。
現在42歳の小栗さんは、これまで数々の作品で主演を務めた実力派俳優。学園ドラマの『ごくせん』（日本テレビ系）や『花より男子』（TBS系）などで人気を博し、アクションからコメディーまで幅広い役柄を演じ切ります。『クローズZERO』や『銀魂』シリーズといった実写化作品にも多数出演。2025年6月公開の映画『フロントライン』では、事実に基づく物語を主役で演じています。
アンケート回答者からは、「自由な感じでつかみどころのないキャラが合っていると思うから」（30代男性／兵庫県）、「小栗旬さんの持つクールさと時折見せる情熱的な演技がジュウザの『雲』のようなつかみどこのなさと、内に秘めた悲しみや強さをしっかりと演じきってくれそうだから」（40代男性／神奈川県）、「コミカルな雰囲気も真面目な雰囲気も演じ分けてくれそうだからです」（60代男性／愛知県）、「体格と見た目のイメージ、ふざけた演技と真面目さのギャップをうまく表現してくれそう」（50代男性／埼玉県）といった声が寄せられました。
1位は、鈴木亮平さんでした。
1983年生まれの鈴木さんは、2006年から俳優として活躍。作品ごとに体格や雰囲気をガラッと変えるストイックな役づくりでも注目を浴び、2015年の主演映画『俺物語!!』では30kgの増量に成功しました。2024年には実写映画『シティーハンター』で主人公・冴羽獠を演じています。
アンケートでは、「実写キャラを多く演じているので、とらえどころがないジュウザというキャラクターもハイクオリティで演じてくれるだろうという安心感があるから」（30代男性／兵庫県）、「陽気で掴みどころがない雰囲気と、戦う時の迫力のギャップを自然に出せそうだから。身体作りの完成度も高くて、ジュウザの自由奔放な強さを再現できるイメージ」（30代女性／秋田県）、「役柄によってガラッと雰囲気を変えられる方で、ワイルドな面とユーモアのある面をどちらも自然に演じられると思うからです。ジュウザ特有の飄々とした強さや余裕のある振る舞いを実写でも再現してくれそうだと感じました」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
「雲のジュウザ」の異名を持つジュウザは、つかみどころのない自由奔放さと天賦の才に裏打ちされた実力の持ち主。本作のヒロインであるユリアとは異母兄にあたります。
2位：小栗旬／30票
2位に選ばれたのは、小栗旬さんです。
現在42歳の小栗さんは、これまで数々の作品で主演を務めた実力派俳優。学園ドラマの『ごくせん』（日本テレビ系）や『花より男子』（TBS系）などで人気を博し、アクションからコメディーまで幅広い役柄を演じ切ります。『クローズZERO』や『銀魂』シリーズといった実写化作品にも多数出演。2025年6月公開の映画『フロントライン』では、事実に基づく物語を主役で演じています。
アンケート回答者からは、「自由な感じでつかみどころのないキャラが合っていると思うから」（30代男性／兵庫県）、「小栗旬さんの持つクールさと時折見せる情熱的な演技がジュウザの『雲』のようなつかみどこのなさと、内に秘めた悲しみや強さをしっかりと演じきってくれそうだから」（40代男性／神奈川県）、「コミカルな雰囲気も真面目な雰囲気も演じ分けてくれそうだからです」（60代男性／愛知県）、「体格と見た目のイメージ、ふざけた演技と真面目さのギャップをうまく表現してくれそう」（50代男性／埼玉県）といった声が寄せられました。
1位：鈴木亮平／42票
1位は、鈴木亮平さんでした。
1983年生まれの鈴木さんは、2006年から俳優として活躍。作品ごとに体格や雰囲気をガラッと変えるストイックな役づくりでも注目を浴び、2015年の主演映画『俺物語!!』では30kgの増量に成功しました。2024年には実写映画『シティーハンター』で主人公・冴羽獠を演じています。
アンケートでは、「実写キャラを多く演じているので、とらえどころがないジュウザというキャラクターもハイクオリティで演じてくれるだろうという安心感があるから」（30代男性／兵庫県）、「陽気で掴みどころがない雰囲気と、戦う時の迫力のギャップを自然に出せそうだから。身体作りの完成度も高くて、ジュウザの自由奔放な強さを再現できるイメージ」（30代女性／秋田県）、「役柄によってガラッと雰囲気を変えられる方で、ワイルドな面とユーモアのある面をどちらも自然に演じられると思うからです。ジュウザ特有の飄々とした強さや余裕のある振る舞いを実写でも再現してくれそうだと感じました」（30代女性／大阪府）などの理由があがりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)