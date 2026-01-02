「ヤクルトがどうして強くなったか」――“関根−野村”の流れを知る池山隆寛監督は「一番わかっている」燕の元名参謀が込めた期待

ヤクルトの歴史を知る元名参謀が池山監督について語った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext

2026年は新生ヤクルトが動き出す。チームは21年、22年とリーグ連覇を果たしたが、その後は2年連続5位と低迷。昨季は5年ぶりの最下位に沈んだ。

再建を託された池山隆寛新監督は現役時代、関根潤三監督が指揮を執った80年代後半に遊撃のレギュラーに定着した。90年代に入ると、野村克也監督が築いた黄金期に主軸としてチームをけん引してきた。

当時、ヤクルトのマネージャーを務め、その後は野村監督のもとでチーフコーチなどを任された名参謀の松井優典氏に、選手時代を間近で見てきた池山監督について話を伺った。

松井氏は「池山、広沢（克己）、古田（敦也）の3人はチームが変わる時の代表的な選手だった。池山は練習の中でのリーダーだった」と、元気に声を出してチームを引っ張る存在だったと振り返る。

池山監督は入団5年目の88年に31本塁打を放ち、翌89年は自己最多の34本塁打を記録。三振を恐れない豪快なスイングでファンを魅了した。

そんな「ブンブン丸」が指揮を執ることになり「いいタイミングだと思う。“関根−野村”の流れを知っているはず。ヤクルトがどうして強くなったか、何があったか、どういうことをしたか、池山監督は一番わかっていると思う」と断言する。

「関根さんのときに1軍で試合をすることの緊張感を味わい、今度は野村さんに代わって新しくスタートしたときに、池山監督は何かを感じている」

26年シーズンへ向けて「対話・元気・笑顔」というテーマを掲げた池山監督。松井氏は「関根さんの頃のチームと重ねているんじゃないか」と話す。