¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤È¤Î·ÀÌó¤ËàÊÝ¸±á¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¡ÖÆ¨¤²Æ»¤òÀß¤±¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò·É±ó¤·¤¿¡×
¡¡¸ò¾Ä´ü¸ÂÄ¾Á°¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îà¶Û½ÌºâÀ¯á¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£°æ¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î·ÀÌó¤Ï£³Ç¯¤ÇÇ¯Êð£µ£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯Êð£±£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£²£¸²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Åêµå²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¯´Ö£²£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£³²¯±ß¡Ë¤Þ¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¤ÇÁí³Û£¶£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£¸²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Þ¤ÇÁý³Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ëè¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê²ò½ü¡Ë¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¨¤²Æ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£°æ¤Ï£µÆü¤Ë£±²óÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ðËÜµë£±£¸£°£°Ëü¥É¥ë¤ò²Ô¤²¤ë¡£À®ÀÓ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï£¸£°²ó¡¢£¹£°²ó¡¢£±£°£°²ó¤È£³¤Ä¤ÎÆÃÄê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÌÜ¤Ç£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯Åê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃæ¿È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£°æ¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÑµ×À¤Ëµ¿Ìä¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£¶£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë£±£¸£°¡Á£²£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Ïº£°æ¤¬Åêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÁý²Ã¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢µåÃÄ¤òºâÀ¯Åª¤ËÊÝ¸î¤·¤Ä¤Ä¡¢º£°æ¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¸þ¾å¤òÂ¥¤¬¤¹¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤À¡£¤³¤Î·ÀÌó¤ÇµåÃÄ¤Ïº£°æ¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë»ñ¶âÅêÆþ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤¬À°¤¦¡£¥ê¥¹¥¯¤ò·É±ó¤·¤ÆÆ¨¤²Æ»¤òÀß¤±¤¿¡×¤ÈµåÃÄ¤Î¿¿°Õ¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤é¤È¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤È¸«¤é¤ì¤ëº£°æ¡£²¿¤È¤«àËþ³Ûá¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¡£