宮城は１５０回１／３を上回る１６５三振を奪った。奪三振数は、リーグ４位の数字だが、９回換算の１試合平均奪三振数（奪三振率）は９・８８で、今井（西）の９・７９を上回り、両リーグ最高だ。

宮城がデビューした２０年からの奪三振率と３球奪三振数は（円内数字は３球奪三振）２０年９・００〈１〉→２１年８・０２〈１３〉→２２年７・７１〈１３〉→２３年７・４９〈１７〉→２４年８・８３〈２４〉→２５年９・８８〈４３〉で、１６回で１６Ｋの２０年以来の奪三振率９以上で、特に３球奪三振が大幅増。３球奪三振が４０個以上だったのは、１９年千賀滉大（ソ）の４５個以来の多さ。今季は速攻勝負で奪三振率アップにつなげた。

球団では奪三振率最高の１０・５９の２０年山本由伸（１２６回２／３＝１４９Ｋ）、１０・１６の９５年野田浩司（１８４回１／３＝２０８Ｋ）、９・９３の９４年野田（１９３回＝２１３Ｋ）に次いで４番目に高い奪三振率。今季は三振奪取でも頭角を現してきた。

▼…中川、太田、紅林、杉本、広岡、頓宮の６人が規定打席以上。規定打席以上６人は、１４年６人以来。ただし、チーム最高は中川の・２８４で２年連続３割打者ゼロ。３割打者なしの最長は５６〜６４年の９年連続があるが、２年連続は６６〜６８年の３年連続以来だった。

▼…今季サヨナラ試合は１０勝６敗。サヨナラ勝ち１０度は、６１、９６年と並ぶ球団最多回数。そのうちサヨナラ本塁打が５本。球団では６９年６本に次ぐ本数だった。若月、野口、中川、頓宮、広岡の５人が打ったが、同一球団でシーズン５人以上がサヨナラ本塁打は、６８年巨人の７人で７本をはじめ、５人の６３年南海、８３年巨人、８８年中日、９１年ダイエー、近鉄、０８年西武に次いで８チーム目。パでは５チーム目の最多人数だった。

▼…太田の走者状況別の打撃成績は

走者 打―安［本］ 打率

なし ２５７―７０〈５〉 ・２７２

１人 １２７―３５〈３〉 ・２７６

２人 ５９―１８〈１〉 ・３０５

満塁 ５―４〈１〉 ・８００

走者が増えるほど、好成績。特に満塁では自身初の満塁弾を放つなど勝負強さを発揮した。

▼…中川は外野手の規定出場数以上の両リーグ２７人中、唯一失策ゼロの守備率１・０００。球団外野手では１１年坂口智隆以来。現在２２７守備機会連続無失策を継続中。

▼…ＦＡで加入した九里は１１勝をマーク。ＦＡ移籍１年目で２ケタ勝利は、２４年山崎（日）以来９人目１０度目。昨年まで１０球団から勝利を挙げていたが、６月３日に古巣の広島戦に登板も５回４失点で黒星。７月６日にロッテ戦初勝利で、全球団勝利に王手。

▼…今季、５８試合に登板し、５５回１／３を投げて被弾ゼロだったのがマチャド。通算でも１本しか打たれておらず、昨年５月２６日西武戦で岸に打たれたあとは、９２回連続で被本塁打なしを続けている。

▼…ペルドモは３３ホールド。シーズン３０ホールド以上は、１８年山本由伸３２ホールド以来、球団６人目８度目。外国人投手では初めてだ。マチャドとともに球団初の助っ人５０登板コンビにもなった。（福山智紀）