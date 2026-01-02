『ジェラートピケ』から、スカーフとサングラスでおしゃれをしたコッカースパニエルが主役の新シリーズが到着！

毛色によってスカーフの柄やサングラスのカラーが異なり、とってもファンキー☆

ルームウェアだけじゃなく、雑貨にも注目です♡



ルームウェア

スカーフDOG ジャガードプルオーバー

ふんわりとあたたかみのある”ジャガード”素材で、身幅と袖にゆとりを持たせたルーズなサイズ感。ストレスフリーなおうち時間を堪能できます。

ベースのカラーはオフホワイト共通で、わんちゃんの毛色によって「レッド(チェック柄)」「パープル(フラワー柄)」「ブルー(スター柄)」のスカーフが♡

3柄ジャガードロングパンツ

ぜひ、わんちゃんのスカーフ柄とお揃いにしたい、レトロポップな総柄パンツ。

プルオーバーと同じ「レッド(チェック柄)」「パープル(フラワー柄)」「ブルー(スター柄)」の3色展開です。

ゆったりしたサイズ感で、体のラインを拾いにくいストレートシルエット。左腰にはロゴ刺繍入りです。

スカーフDOGワンポイントロンT

柔らかなコットンレーヨンのカットソーで、リビングやベッドタイムをリラックスモードへと導いてくれるアイテム。

スカーフ＆サングラスをしたわんちゃんに手書き風のロゴをプラスし、遊び心満載です。

一枚で着るのはもちろん、インナーとしても大活躍。

スカーフDOG柄ロングパンツ

「スカーフDOGワンポイントロンT」や「スカーフDOG ジャガードプルオーバー

」とコーディネートしたい、ロングパンツ。

さまざまなポージングのわんちゃんを総柄にし、ファンキーなビジュアルがキュート♡

両サイドと後ろにはポケットが付き、実用性も高め。ワンマイルウェアにも最適です。

グッズ

スカーフDOG ジャガードスカーフ

わんちゃんたちが付けているスカーフを、そのまま本物のスカーフに♡

ヘアや首元などに巻き付けるだけで、同シリーズのルームウェアと相性抜群！

おうちデートやお泊まり女子会で、さりげなくおしゃれをアピールできそう♪

スカーフDOGチャーム

ルームウェアとお揃いのドッグチャームは、縦12.3×横8.5㎝サイズ。

ビジュアルの可愛さに、ふわもこの手触りが最強。お手持ちのバッグやポーチに付けるだけで、るんるん気分になれちゃいます！

お友達やパートナーへのギフトorリンクするのもおすすめです。