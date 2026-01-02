【ジェラート ピケ】《スカーフドッグ》シリーズ発売中♡ キュートでファンキーなビジュアルが最高！
『ジェラートピケ』から、スカーフとサングラスでおしゃれをしたコッカースパニエルが主役の新シリーズが到着！
毛色によってスカーフの柄やサングラスのカラーが異なり、とってもファンキー☆
ルームウェアだけじゃなく、雑貨にも注目です♡
ルームウェア
スカーフDOG ジャガードプルオーバー
ふんわりとあたたかみのある”ジャガード”素材で、身幅と袖にゆとりを持たせたルーズなサイズ感。ストレスフリーなおうち時間を堪能できます。
ベースのカラーはオフホワイト共通で、わんちゃんの毛色によって「レッド(チェック柄)」「パープル(フラワー柄)」「ブルー(スター柄)」のスカーフが♡
3柄ジャガードロングパンツ
ぜひ、わんちゃんのスカーフ柄とお揃いにしたい、レトロポップな総柄パンツ。
プルオーバーと同じ「レッド(チェック柄)」「パープル(フラワー柄)」「ブルー(スター柄)」の3色展開です。
ゆったりしたサイズ感で、体のラインを拾いにくいストレートシルエット。左腰にはロゴ刺繍入りです。
スカーフDOGワンポイントロンT
柔らかなコットンレーヨンのカットソーで、リビングやベッドタイムをリラックスモードへと導いてくれるアイテム。
スカーフ＆サングラスをしたわんちゃんに手書き風のロゴをプラスし、遊び心満載です。
一枚で着るのはもちろん、インナーとしても大活躍。
スカーフDOG柄ロングパンツ
「スカーフDOGワンポイントロンT」や「スカーフDOG ジャガードプルオーバー
」とコーディネートしたい、ロングパンツ。
さまざまなポージングのわんちゃんを総柄にし、ファンキーなビジュアルがキュート♡
両サイドと後ろにはポケットが付き、実用性も高め。ワンマイルウェアにも最適です。
グッズ
スカーフDOG ジャガードスカーフ
わんちゃんたちが付けているスカーフを、そのまま本物のスカーフに♡
ヘアや首元などに巻き付けるだけで、同シリーズのルームウェアと相性抜群！
おうちデートやお泊まり女子会で、さりげなくおしゃれをアピールできそう♪
スカーフDOGチャーム
ルームウェアとお揃いのドッグチャームは、縦12.3×横8.5㎝サイズ。
ビジュアルの可愛さに、ふわもこの手触りが最強。お手持ちのバッグやポーチに付けるだけで、るんるん気分になれちゃいます！
お友達やパートナーへのギフトorリンクするのもおすすめです。