１日に放送されたテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル」（午後６時〜９時）の世帯平均視聴率が１９・７％だったことが２日、分かった。個人視聴率は１４・０％。番組前半（午後５時〜６時）は世帯平均１２・７％、個人８・３％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

近年では同局系で恒例の正月特番となっており、世帯平均で２１年は２２・８％、２２年は２０・１％、２３年は１９・６％を記録。２４年は１月１日午後５時から放送を予定していたが、同日夕方に起こった能登半島地震の影響で放送日が同７日に変更され、世帯平均２０・７％を記録。２５年は２１・２％をマークしていた。

ダウンタウン・浜田雅功が司会を務め、「一流芸能人」たちがチームを組み、味覚や音感などを試される“格付けバラエティー”。目利きを間違えるたびに「一流」→「普通」→「二流」→「三流」→「そっくりさん」と降格していき、最後は「映す価値なし」となって画面から消される。個人で連勝中の歌手・ＧＡＣＫＴは今回１人で参戦し、「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」「オーケストラ」「しゃぶしゃぶ」と６問連続正解。個人８７連勝を達成した。