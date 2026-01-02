今年の注目馬は、２５年の千葉サラブレットセールで３番目に高い７２００万円で落札されたコレオシークエンス（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父サートゥルナーリア）だ。昨年、グレード制導入以降では開業初年度の最多タイ２１勝をマークした佐藤悠調教師は「デビュー前から厩舎の2歳の中でも楽しみな馬でした。千葉セリ出身で動きの質がすごく良かったですね」と話す一頭だ。

その期待通り、２５年１１月１５日の２歳新馬（東京、芝１８００メートル）は圧勝だった。好スタートからダッシュ力を生かしてハナへ立つと、道中は折り合いも抜群。先頭で４角を迎え、直線も残り４００メートルまでは馬なり。坂を登ってグイッと手綱を押されると、瞬時にギアを上げ、素軽い脚取りでグンと加速した。

ゴール直前で右ムチ２発が入ったが、余力十分の走りで２着には１馬身１／４差をつけて押し切った。勝ち時計は１分４８秒７（良）だが、ラスト３ハロンは１１秒７―１１秒１―１１秒１と優秀なもの。それもトレーナーによると「本当だったらもう少し追い切りをやりたかった」という状態での勝利だけに、まだまだ伸びしろがたっぷりあるように思えた。「ゲートセンスが良くて、競走馬としての気持ちの強さもある」という言葉にも、楽しみは大きくふくらむ。

父サートゥルナーリアというのも魅力的だ。２４年の初年度産駒は２歳時に２７勝（重賞勝ちはなし）、翌年は重賞２勝を含む５５勝をマークしたように、３歳になってから活躍する馬が増えるのも特徴。２年目の産駒は２１勝と勝ち星こそ減ったが、カヴァレリッツォが朝日杯ＦＳ・Ｇ１を制覇するなど重賞３勝と勢いのある世代で、今年、コレオシークエンスを含めたサートゥリナーリア産駒がクラシック戦線をにぎわす可能性は、大いにある。

現在は放牧中で英気を養っている同馬に、佐藤悠師は「以前よりも馬はずっと良くなっています。将来的にはゲートの速さと気性的にも距離適性はマイルなのかなと思っています。体質的にも大事にしていきたい馬です」ときっぱり。やはり、期待は変わらない、いや、以前より大きくなっていると感じた。

昨年から記者としていろんな取材を通じて、改めて競馬の魅力を感じた。その中でも、２５年１２月２０日のスポーツ報知杯クリスマスローズＳで、２１勝目のメモリアルＶを飾った際の佐藤悠調教師の力強いガッツポーズは、１年目史上、最上級にしびれた出来事。ともに２年目で迎えるうま年。コレオシークエンスをはじめ、さらに飛躍を遂げるであろう陣営の「勝ち原稿」を書きまくりたい。（松ケ下 純平）