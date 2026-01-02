多くのスポーツモデルが転機を迎えた2025年

パワートレインの多様化というトレンドに加えて環境や保安にまつわる基準変更も重なり、2025年は多くのスポーツモデルが転機を迎えることになった。そんな中、8月に生産終了を迎えたのが『日産GT-R』だ。

2007年に登場したR35型GT-Rの販売継続にあたっては、2022年にも大きな決断を迫られている。それは日欧の車外騒音規制の段階的強化だ。それをもって日産は、2022年春に『2022年型GT-Rは注文台数が予定販売数量に達したため、オーダーを終了いたしました』というアナウンスを出している。



2022年９月から適用される新基準には適合できない、よってGT-Rは販売終了という噂が駆け巡ったのはちょうどこの頃だ。が、水面下では規制をクリアする新しいエキゾーストシステムと共に、エクステリアの変更も伴うマイナーチェンジの準備が整えられていた。

果たして、2024年型は数十億円に及ぶというエキゾーストシステムの開発投資や、部品価格上昇分を転嫁すべく車両価格は2022年型に対して400万円は上がったものの、待ちわびるファンはそれをものともせず、2025年型の1500台も枠は瞬殺で抽選販売という盛況となったわけだ。

現在の日産にGT-Rを赤字で販売する余興など許されないことは自明だが、2年のみの販売となったマイナーチェンジモデルは、会社にもしっかり利益をもたらしていることだろう。

立ちはだる別の規制

しかし、GT-Rの前に再び立ちはだかったのは別の規制だった。

日本国内での販売車両の衝突被害軽減ブレーキ搭載は既に新型車では義務化されているが、それが2025年12月には継続生産車にも拡大される。更に国際法規であるサイバーセキュリティや騒音規制の更なる強化など控える法規を鑑みれば、電子プラットフォームをまるっと刷新するその対策投資額はどう考えても元が取れない。



思えば2002年8月、第2世代スカイラインGT-Rの最終モデルとなったR34型が生産を終了したのも排ガス規制強化が主因となった。古今東西、クルマの命運が法規に委ねられるのは常だ。ましてや世界中でマーチやエクストレイルも売るOEMとして、別腹は許されない。

そういう定めであると知るほどに、GT-Rが約18年も販売を続けることが出来たこと自体がなおのこと奇跡的に思えてくる。比べる例えが極端かもしれないが、ご長寿スポーツカーといわれて思い浮かぶ、ビッグバンパーGシリーズのポルシェ911やランボルギーニ・カウンタックでもその車歴は16年だ。

ひとつの車台を改良しながらスポーツカーとして販売され続けた例としては、ジュリア系の車台をベースとした初代アルファロメオ・スパイダーくらいではないだろうか。しかし当時を知る身にそれは、パフォーマンスというよりもノスタルジーを満たす存在として受け入れられていたように思う。

グローバルマーケットで世界に伍するスーパースポーツに

第2世代までのスカイラインGT-Rはほぼドメスティックなモデルだったが、第3世代ともいえるGT-Rはグローバルマーケットで世界に伍するスーパースポーツとなることを当初からのコンセプトとしていた。

しかしデビューは2007年。映画を通して第2世代の名が知られ、動画サイトを通じてパフォーマンスを知られてはいたが、それもごく一部だった頃の話である。



世界的にみれば知名度も薄く実績もない、そこでGT-Rが徹底的に拘ったのはパフォーマンスの定量化、可視化だ。その筆頭が、ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェで量産車最速のラップタイムを刻むことである。実際、デビュー時に刻まれた7分38秒54の計時は、当時のポルシェ911GT3を軽く凌駕するものだった。

これが第一のサプライズだとすれば、GT-Rが見舞った第二のサプライズは、このパフォーマンスをグレード問わず全量等しく供給する上、777万円からという破格の価格設定を実現したことだ。

栃木工場で当時のスカイラインやフーガとアッセンブリーラインを混流させることを前提に設計するなど、量産車メーカーゆえの足枷を逆手に取った方策だが、開発では911ターボを徹底的にベンチマークにされるなど、散々当て馬にされてきたポルシェとしてはさすがに黙っていられなかったのだろう。特にニュルのタイムを巡っては疑義を唱え、それに対して日産が公式見解を出す事態にも至っている。

1.7tを超える岩塊のようなクルマにそんなタイムが出せるわけがない。そういう固定概念を覆したGT-Rの速さの秘密は、VR38DETTの放つ火力が主因ではない。数値的に際立つほどではないパワーをいかに漏らさず路面に伝えるかというトラクション能力と、塊に仕込まれたエアロダイナミクスにあると個人的には思っている。

