¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ï5°Ì¤Ç5¶è¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤Ø¡¡4¶è¡¦Ê¿¾¾µýÍ´¤¬3¿ÍÈ´¤¡¡ÀèÆ¬¤È¤Ï3Ê¬24ÉÃº¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©)
3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤Ç5¶è¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯)¤Ø¤È¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£
1¶è¤Ç¤Ï¶è´Ö¿·µÏ¿¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°Áª¼ê(2Ç¯)¤¬1»þ´Ö01Ê¬47ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤â¶è´Ö16°Ì¡£ÀèÆ¬¤È1Ê¬19ÉÃº¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¶è¤Ç¤ÏÈÓÅÄæÆÂçÁª¼ê(2Ç¯)¤¬5¿ÍÈ´¤¤Ç11°Ì¤ËÉâ¾å¡£3¶è¤Ç¤Ï±§ÅÄÀî½ÖÌðÁª¼ê(4Ç¯)¤¬3¿ÍÈ´¤¤Ç8°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢4¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´Áª¼ê(3Ç¯)¤â3¿Í¤òÈ´¤¡¢½ç°Ì¤ò5°Ì¤Ë¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤È¤Ï3Ê¬24ÉÃº¹¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÁª¼ê¤Ø¤È¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£¹õÅÄÁª¼ê¤Ï²áµî2Âç²ñ2¶è¤Ç²÷Áö¡£Á°²ó¤Ï¶è´ÖµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯À¸¤Ç½é¤È¤Ê¤ë5¶è»³¾å¤ê¡£Á°²ó¶è´Ö3°Ì¤À¤Ã¤¿¾ëÀ¾Âç³Ø¤ÎºØÆ£¾ÌéÁª¼ê(4Ç¯)¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£