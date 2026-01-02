日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が1日放送の「しゃべくり007×上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP」（前8・00）に出演。現役時代からの性格の変化について語った。

中田氏が現役時代から体重が25キロ減ったという驚きの事実を明かすと、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「人間的に丸くなった」と人間性は丸くなったと証言した。

どうして丸くなったのかと問われ、中田氏は「ちょっと昔の自分を見つめ直した時に、ちょっとこれじゃダメだなと」と淡々と告白。

「大人になりました」とも話すと、お笑いトリオ「ネプチューン」原田泰造は「ただ、目つきはあまり変わっていませんよ」とツッコミを入れた。中田氏は「本当っすか」と苦笑した。

上田が中田氏の現役時代について「デッドボール当てられたりするじゃないですか。そういう時はどうなさってたんでしたっけ」と質問し、中田氏は「まあとりあえず後輩使って住所を聞きに行かせてた」とぶっちゃけて笑わせた。

スタジオからは「怖いよ！」「何をしに行くつもりだよ」の声が上がり、中田氏は申し訳なさそうに笑ってみせた。