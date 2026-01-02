気象庁によりますと中国地方では、あす（３日）昼前にかけて大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。また、山陰では２日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

今後「雪」はどれだけ降る？

気象庁によりますと、中国地方は冬型の気圧配置となっています。きょう（２日）は、中国地方の上空約５５００メートルに氷点下３６度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。また、山陰では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達する見込みです。



［雪の予想］

中国地方では、３日昼前にかけて大雪となる見込みです。雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、山陽南部の平地でも大雪となる所があるでしょう。

２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ５０センチ

山陽 平地 ２０センチ

山陰 山地 ５０センチ

山陰 平地 ２５センチ

その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ２０センチ

山陽 平地 １０センチ

山陰 山地 ２０センチ

山陰 平地 １０センチ



今後の気象情報に注意してください。