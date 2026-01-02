RSK

NEXCO各社では、年始の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

【画像を見る】3日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：1月3日
□上り：1月3日

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

あす(1月3日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像㊵㊶】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・加須IC→岩槻IC　蓮田SA付近　15キロ
・栃木IC→加須IC　加須IC付近　35キロ
・西那須野塩原IC→宇都宮IC　上河内SA付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ
・岩間IC→土浦北IC　千代田石岡IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・宮野木JCT→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　15キロ
・大栄IC→四街道IC　四街道IC付近　20キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ
・稲敷IC→つくば牛久IC　牛久阿見IC付近　10キロ
〈下り〉
・海老名IC→相模原愛川IC　相模原愛川IC付近　10キロ
・八王子JCT→日の出IC　日の出IC付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈上り〉
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ
〈下り〉
・戸田東IC→草加IC　川口東IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→川越IC　川越IC付近　10キロ
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　30キロ
・月夜野IC→赤城IC　赤城IC付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・国立府中IC→高井戸IC　高井戸出口付近　10キロ
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
〈下り〉
・高井戸IC→国立府中IC　府中BS付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ
〈下り〉
・川崎浮島JCT→木更津金田IC　木更津金田IC付近　21キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・駒門SIC→大井松田IC　都夫良野TN付近　20キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　25キロ
・大井松田IC→御殿場IC　御殿場IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・長泉沼津IC→御殿場JCT　御殿場JCT付近　10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【中部】

【画像㊷～㊺】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　観音山TN付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・豊田IC→岡崎IC　岡崎IC付近　15キロ
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ

□伊勢自動車道
〈上り〉
・玉城IC→松坂IC　松坂TN付近　10キロ
・津IC→鈴鹿IC　鈴鹿IC付近　30キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈上り〉
・みえ朝日IC→湾岸弥富IC　湾岸弥富IC付近　10キロ
〈下り〉
・名港中央IC→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　10キロ

□名神高速道路
〈上り〉
・岐阜羽島IC→一宮IC　一宮IC付近　10キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・菰野IC→四日市JCT　四日市JCT付近　10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【関西】

【画像㊻～㊾】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ
〈下り〉
・栗東IC→大津IC　大津IC付近　15キロ
・信楽IC→大津IC　大津IC付近　15キロ

□新名神高速道路
〈上り〉
・神戸JCT→川西IC　川西IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ
・須磨IC→深江出入口　深江サグ付近　18キロ
〈下り〉
・武庫川IC→湊川JCT　柳原西合流付近　18キロ

□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→大東鶴見IC　大東鶴見IC付近　10キロ

□神戸淡路鳴門自動車道
〈上り〉
・津名一宮IC→垂水JCT　舞子TN出口付近　35キロ

□中国自動車道
〈上り〉
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ

□山陽自動車道
〈上り〉
・三木JCT→神戸JCT　神戸北IC付近　10キロ
・備前IC→播磨JCT　高山TN付近　10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【中国】

【画像50・51】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□山陽自動車道
〈上り〉
・玉島IC→岡山JCT　二子TN付近　10キロ
・福山西IC→笠岡IC　篠坂PA付近　10キロ
・広島東IC→西条IC　八本松TN付近　10キロ
・玖珂IC→大竹IC　関戸TN付近　10キロ

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・因島北IC→尾道大橋出入口　向東バスストップ付近先頭　10キロ

「渋滞予想」1月3日（土）はどこが混む？【九州】

【画像52・53】は地図で一目でわかる、3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・福岡IC→若宮IC　古賀SA付近　10キロ
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA先付近　10キロ
・東脊振IC→筑紫野IC　基山PA先付近　15キロ
・筑後小郡IC→筑紫野IC　基山PA先付近　15キロ
・菊水IC→久留米IC　広川IC付近　25キロ
・南関IC→広川IC　八女IC先付近　10キロ