【高額シールが安ショボ交換！】「お礼！」手作りのキレイなアクセサリー…＜第13話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第13話 シオンちゃんの正体
【編集部コメント】
あの「割に合わない」と感じたシール交換には、このような背景があったのですね……。たしかにシールは急を要して必要になるものではありません。常に買ってもらえる子もいれば、そうでない子もいることでしょう。ユイさんにとってはペラペラのシール。でもシオンちゃんにとっては数少ない手持ちの中で大切にしていた大きなシールです。それでもミノリちゃんのぷっくりシールと自分のシールでは同等でないと感じていたようで……。手作りのアクセサリーをミノリちゃんにプレゼントしてくれました。自分にできることを一生懸命考えてきてくれた姿がなんとも健気で、ユイさんは心を打たれました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
