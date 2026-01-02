素朴な土の器が、超絶技巧の江戸切子や蒔絵と同じくらいの感動を与えてくれるのはなぜか…日本の伝統工藝に不可欠なもの

野暮ったいと感じていた民藝の器が、超絶技巧の工藝品と同じくらい感動を与えてくれると気づいたのはなぜか。機械生産にはない手仕事ならではの価値、そしてモノに宿る「人の心の温かな流れ」から伝わるものとは。



【画像】インド仏教僧でもある塚原龍雲さん





日本の伝統工藝品のEC事業や、伝統技術を建築・空間デザインに応用する事業を展開している塚原龍雲氏の書籍『なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか』より一部を抜粋・再構成してお届けする。

「美しい」とは何だろう

伝統工藝の職人さんたちとしごとをしていると、やはり「美しい」とはどういうことかを繰り返し考えることになる。



いまの僕は、パッと見て技術の素晴らしさがわかりやすい超絶技巧の江戸切子や蒔絵だけでなく、かつて「野暮ったい」と思っていた民藝らしい陶器にも、同じように惹かれる。用途も形も違う対照的なモノ同士にもかかわらず、同じ気持ちで美しいと思う。

その共通点が伝統工藝であるなら、そこでの「美しい」とはどういうことかを考えた。



簡単に言語化できるものではないと思うが、いまのところ、僕が工藝品の美しさの説明として最も腑に落ちる表現は、岡倉天心の『茶の本』（1906年）にある「傑作には、人の心の温かな流れが感じられるのに対して、凡作には、ただ、形ばかりの表現しか見当たらない。現代の芸術家は、技術に溺れるあまり、滅多に自身を超えるということがないのだ」という言葉だろう（大久保喬樹訳『新訳茶の本』[角川学芸出版、2005年]より。岡倉は同書を英文で出版した）。



量販店で買える安価でお洒落な器と、伝統工藝の器の違いは何だろう。

デザインの違いを挙げる人は多いだろうが、いまの時代の潮流を意識したものや、人気デザイナーとコラボレーションしたモダンな工藝品などもある。ただそれらは材料も形もデザインも前述のような大量生産品とさほど変わらないように見えて、価格は10倍以上の差がある。



お洒落なだけなら欧米のデザインや、より安価なモノが良いというお客さんも多いかもしれない。もちろん、一方が良くて他方がダメという単純な話ではない。それは、人間よりも緻密で正確な作業ができる機械が次々と開発される現代において、手しごとの価値とは何かという根本的な問いにもつながる。

手しごとには「創造の自由がある」

僕なりにたどり着いた答えが、「人の心の温かな流れと自然そのものの素晴らしさが感じられる」ことだ。最初は「手しごとの温かみ」と聞いても抽象的でよくわからなかった。むしろ、それを野暮ったいとさえ感じていたかもしれない。



例えば、左右対称ではない、どこかいびつにさえ見える焼物がその「温かみ」の象徴なのか、それなら量販店で機械的に作られる器にそうした歪みを取り入れるだけで「温かみ」は出せるのか。そんなことも考えながら、全国の産地で多くの工藝品にふれてきた。

完成されたものだけでなく、職人さんたちと向き合いながらものづくりの現場を見せていただくことで、徐々に工藝における手しごとの重要性が見えてきた。



それはいまから百年前に「民藝運動」を提唱した柳のいう通り、手しごとには「創造の自由がある」ということだ。

試みに一の字を描いてみよう。定規によるものと、自由な手によるものと、その間の美の相違について誰も疑う余地はないであろう。一つは決定の世界に終り、一つは創造の自由に活きる。後者の無限な変化に比べて、いかに前者が単調であろう。どれだけ機械が複雑であっても、人の手に示された造化の妙に匹敵することができぬ。（柳宗悦『工藝の道』1928年）



「一」の字を定規で書くと、始点と終点の間で決められた線にしかならないが、筆で書く際は始点と終点の間に無限の自由がある、と柳は考えた。手しごとにおいてはこの奥行きの中で、職人さんがものづくりの喜びを嚙み締めながら、素材と対話し、あらゆる工夫を凝らしている。

なぜ日本の手しごとが世界を変えるのか 経年美化の思想

塚原 龍雲

2025年11月17日発売

990円（税込）

新書判／208ページ

ISBN： 978-4-08-721388-1

隈研吾氏(建築家)推薦!

「職人の手が紡ぐ時間と若い起業家のまなざしが交差する。

伝統と革新が響き合う、手しごと再生の書」



◆内容紹介◆

柳宗悦が民藝運動を提唱して百年。いま、その精神にZ世代の起業家が共鳴し、新たな光を当てる。

「経年美化」──時の流れが育む美しさに惹かれ、日本各地の工房を旅し、職人と火や木や土の声を聴くうちに、その意味は生きた実感となった。

伝統工藝は過去の遺産ではなく、持続可能な社会を築く知恵。モノを愛する心が人を結び、手しごとは世界を変える。そのメッセージは海外でも静かな共感を呼んでいる。工藝から未来を紡ぐ挑戦の書。



◆目次◆

第一章 Z世代、工藝に出合う

第二章 工藝から学んだ、これからの生き方・働き方

第三章 知られざる工藝の世界

第四章 これからの日本の工藝をつくる職人たち

第五章 日本の手しごとの「いま・これから」