朝イチ練習にもオススメ！ ウェッジ2本素振りでアマチュアの平均HSが1.7m/sも上がった
「ヘッドスピードが上がる」といわれるドリルにはさまざまなものがある。多くのゴルファーが試したことのある“あのドリル”は本当に効果があるのか？ アマチュアゴルファーの大谷秀雄さんと、ツアーにも出場する川満陽香理が調査。その結果をランキング順に紹介していく。
【ランキング】HSが一番上がるドリルは？ TOP8を大発表
◇ ◇ ◇川満：第7位はウェッジを持っての素振り。平均HS39.9m/sだった大谷さんですが、なんと平均41.5m/sまで上がりました。ウェッジ2本を使っての素振りをすることで、体を使ったスイングができるようになります。ウェッジ2本だと、手先だけでダウンスイングするのは難しい。自然と体を使ってクラブを引っ張り下ろす感覚をつかめるんです。大谷さん：クラブの重さがあるので、自然と体を使えていました。ヘッドスピードが上がる感覚はなかったのですが、数字で見ると1.7m/sも上がっていて驚きですね。川満：単純に重いものを振ってから軽いものを振っているからヘッドスピードが上がる側面もあると思います。ただ、やはり手打ちよりも体を使った方がスピードは上がりますね。朝イチの練習でもオススメなので、ぜひ試してみてくださいね。◇ ◇ ◇関連記事「一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】」では8つのドリルの検証結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】
なんで竹ぼうき？ 石川遼が開幕戦で“真っ黒”な新アイテムお披露目「重くてキツいのがいい」
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？
【ランキング】HSが一番上がるドリルは？ TOP8を大発表
◇ ◇ ◇川満：第7位はウェッジを持っての素振り。平均HS39.9m/sだった大谷さんですが、なんと平均41.5m/sまで上がりました。ウェッジ2本を使っての素振りをすることで、体を使ったスイングができるようになります。ウェッジ2本だと、手先だけでダウンスイングするのは難しい。自然と体を使ってクラブを引っ張り下ろす感覚をつかめるんです。大谷さん：クラブの重さがあるので、自然と体を使えていました。ヘッドスピードが上がる感覚はなかったのですが、数字で見ると1.7m/sも上がっていて驚きですね。川満：単純に重いものを振ってから軽いものを振っているからヘッドスピードが上がる側面もあると思います。ただ、やはり手打ちよりも体を使った方がスピードは上がりますね。朝イチの練習でもオススメなので、ぜひ試してみてくださいね。◇ ◇ ◇関連記事「一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】」では8つのドリルの検証結果を公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
一度は聞いたことがある“HSが上がる”ドリル 本当に効果があったのは？【HSアップランキング】
なんで竹ぼうき？ 石川遼が開幕戦で“真っ黒”な新アイテムお披露目「重くてキツいのがいい」
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
アイアン「バックスピン」ランキング 1?15位／グリーンで止まるのはどれだ？【2025秋ロボット試打】
プレー後のお風呂はもはや不要？ ゴルファーにも広がりつつある「風呂キャン」派の意見とは？