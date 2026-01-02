昨年大みそかに放送されたテレビ朝日「ザワつく！大晦日2025一茂良純ちさ子の会」（後6・00）が、NHK紅白歌合戦の“裏番組”として民放1位だったことが2日、分かった。午後5時から6時が9.6％、午後6時から午後7時が11.4％、午後7時から午後11時30分が7.4％だった。「ザワつく！大晦日」は5年連続民放1位となった。

テレビ朝日は7年連続で「ザワつく！大晦日」を放送。2020年までは日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の「絶対に笑ってはいけない」シリーズが紅白の“裏番組”で11年連続トップだったが、「ザワつく！」は21年に首位の座を奪って以来、4年連続で首位をキープしていた。

今年は「ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP」「ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP」の2本立てで、午後5時から深夜1時まで8時間ぶっとおしで放送。長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”をはじめ、水谷豊、天海祐希ら豪華ゲストが大みそかを盛り上げた。

2位はTBSは「大晦日オールスター体育祭」。「SASUKE」の難関ステージや「オールスター感謝祭」名物の「赤坂5丁目ミニマラソン」など、TBSが誇る人気スポーツコンテンツに豪華アスリートや芸能人が挑戦した。午後6時から7時が8.2%、午後7時からが8.2%だった。

フジテレビは若年層をターゲットに「新しいカギ」の6時間超の特別番組で年をまたいだ。メイン企画は「カギダンススタジアム」。芸能人と高校ダンス部が生放送でパフォーマンスを披露し、競い合った。日本テレビは、年の瀬を「ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日SP」で盛り上げた。台風で崩壊した相撲教室のリホームにヒロミが挑んだ。テレビ東京は大みそか恒例の「第58回年忘れにっぽんの歌」を午後4時から、「孤独のグルメ2025大晦日SP」を午後9時55分から放送した。