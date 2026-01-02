¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ4¶è¡Û25Ç¯¤Ö¤ê±ýÏ©À©ÇÆ¤ØÃæÂç¤¬¼ó°Ì¥¡¼¥×¡ª²¬ÅÄ³«À®¤¬1Ê¬12ÉÃº¹¤Ç¼ÆÅÄÂçÃÏ¤Ø¤Ä¤Ê¤°
¡¡¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡Ê2026Ç¯1·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¡á5¶è´Ö107¡¦5¥¥í¡Ë
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤Î±ýÏ©¤¬¿·½Õ2ÆüÌÜ¤ÎÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£21¥Á¡¼¥à¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç´Þ¤à¡Ë¤¬5¶è´Ö107.5¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30Ç¯¤Ö¤ê15ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÃæÂç¤¬¡¢4¶è¤ò½ª¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£3¶è¶è´Ö¾Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿ËÜ´Öñ¥¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿²¬ÅÄ³«À®¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬1»þ´Ö0Ê¬38ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÁáÂç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ë1Ê¬12ÉÃº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â5¶è¤Î¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡ÃæÂç¤¬±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤ì¤ÐÆ£¸¶ÀµÏÂ´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿2001Ç¯°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Æ£¸¶´ÆÆÄ¤Ï5¶è¤òÁö¤ê¡¢¶è´Ö2°Ì¤Ê¤¬¤éÁ°¤ò¹Ô¤¯Ë¡Âç¤È½çÂç¤òÈ´¤¤¤Æ´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂç¤ÏÅöÆü¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÊÑ¹¹¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿1¶è¡¦Æ£ÅÄÂçÃÒ(3Ç¯)¤¬¶è´Ö2°Ì¤È¹¥Áö¡£2¶è¤ÇÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢3¶è¤ÎËÜ´Ö¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Êä·çÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï±ýÏ©¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢ÉüÏ©¤Ø¡È²¹Â¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£