BMSG¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¹µ¤¨¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ô¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÄ¾·â ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÇÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ú¤³¤Ü¤ìÏÃ¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/02¡ÛBMSG¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ºßTRAINEE¡Ê°éÀ®À¸¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëYUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡¿18¡Ë¡¢KEI¡Ê¥±¥¤¡¿19¡Ë¡¢RAIKI¡Ê¥é¥¤¥¡¿18¡Ë¡¢TAICHI¡Ê¥¿¥¤¥Á¡¿18¡Ë¡¢KANTA¡Ê¥«¥ó¥¿¡¿17¡Ë¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½÷À¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¤¬1·î2Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¢¨ËèÆü17»þ¤ËÇÛ¿®
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¥Ç¥Ó¥å¡¼¹µ¤¨¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ô¡×»²²Ã¤Î5¿Í¤Ã¤Æ¡©
¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¸ø¼°´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬7000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢10Âå¸ÂÄê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºSKY-HI¤¬¡Ö²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¡¢TAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¡¢ADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¤Î5¿Í¤¬STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
STARGLOW¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤Ë¡Ö4ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿5¿Í¡£¸½ºß¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±TRAINEE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØBMSG TRAINEE SHOWCASE 2026¡Á Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ¡Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«13¿Í¤ÎTRAINEE¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¸å½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©¤à¡£
¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯12·îË¿Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£»£±Æ³«»Ï»þ¤È½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿5¿Í¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¡¹¤ÈÉ½¾ð¤â¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¤ÏÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾¯¤·¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹²£¤Ç¡ÖËÍ¤À¤è¤Í¡©ËÍ¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÆÀ°Õ¤²¤Ë¼«Ê¬¤ò»Øº¹¤¹¤Ê¤É¡¢½ª»ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
Æ±Ï¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÈÁ´°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ø¥é¥¹¥Ô¡Ù¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤ä¿´¶¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ë¤â¤Î¤Ë¡£¤Þ¤¿ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë5¿ÍÁ´°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿5¿Í¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë4ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍýÁÛ·Á¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÉ½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°éÀ®À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦YUTA
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯9·î11Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¡¦KEI
À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯7·î17Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¡¦RAIKI
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯5·î13Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§µþÅÔÉÜ
¡¦TAICHI
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯5·î16Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¡¦KANTA
À¸Ç¯·îÆü¡§2008Ç¯5·î21Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¢¡¡Ö¥é¥¹¥Ô¡×»²²Ã¼Ô¤éBMSG TRAINEE¡¢ÍèÇ¯¤Ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹³«ºÅ
