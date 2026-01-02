本田翼、テレ東バラエティー初MC「同じ穴の頂」ゴールデン枠で第2弾放送決定 ゲストにKEY TO LIT猪狩蒼弥ら
【モデルプレス＝2026/01/02】テレビ東京では、1月8日よる6時25分より「同じ穴の頂〜同業者が口を揃える神様〜」を放送。メイプル超合金のカズレーザーと女優の本田翼がMCを務める。
◆「同じ穴の頂」ゴールデン枠で第2弾放送決定
2025年11月23日に放送された第1弾が反響を呼び、この度ゴールデン枠にて第2弾の放送が決定。さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬され、愛される同じ穴（業界）の頂がある。その頂に君臨する神様を発掘＆こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのかを掘り下げ、その神業の限界に迫るドキュメントバラエティーである。
前回は、誰でも寝落ちさせられる「リラクゼーション界の神様」や、人生で2万回斬られた「斬られ役の神様」などが登場し、業界の頂に君臨する神様の驚きの神業が話題となったが、今回はどんな犬も「待て」させられる「ペット業界の神様」や、誰もが一度は行ったことがあるあの「飲食業界の神様」など、身近な業界から遠い業界までさまざまな業界の神様が登場。同業者が口をそろえて「スゴイ」と言う、その業界の「神様的存在」とは一体どんな人物なのか。
また、2026年1月3日あさ6時より「同じ穴の頂 予習復習スペシャル」と題して11月に放送された第1弾を放送する。（modelpress編集部）
◆カズレーザー コメント
2回目だったんですけど、またすごくせまいジャンルの神様が出てきて。知らない世界のトップっていうめっちゃニッチな話ですけど、せまければせまいほど面白いなって改めて思いましたね。特に、動物のしつけの神様がむちゃくちゃ面白かったです。私も犬と猫を飼っているんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。だからこそ、よりすごさが分かりました。身近なものから、“そういえばそういう世界もあるか”というものまで、本当にせまい世界のトップなので、もしかしたら遠すぎてわからないかなって思うかもしれないんですけど、遠ければ遠いほど面白いと思います。あとは、皆様が気になる世界の神様、「こんな神様を知りたい」っていうものがあれば、それも気になりますね。皆様がどういうものに興味を持つのかっていうのも。ぜひ番組を見てほしいです。
◆本田翼コメント
いろんな神様がいるんだなと驚きました。特に「ポテト少年」が印象に残りましたね。彼はこの現代社会において、すごく真逆をいっているのかなって。アルバイトに対してすごくまじめに向き合っていて、かつ自分の反省点とかをメモに書き出して…。今はスマホのメモがあるのにね。そういうところがすごいなって思いました。時代に逆行しているのかなって（笑）。“こんな神様がいるんだ”っていうのがたくさん出てくるので、皆さんぜひ見てください！
◆小峠英二コメント
前回に続いて、いろんな神様がいらっしゃるんだなぁと思いました。まだまだすごい方がいるんだなと。あと、神様だけど意外と若いなぁって。年配の方のイメージがあったんですけど、今回は18歳の若い神様も出てきますので、これはすごいなぁと思いましたね。 改めて対動物っていうのはすごく難しいんだなって思いました。前回もありましたけど、やっぱり意思疎通が難しいものに対する神様っていうのは難易度が高いなって。あとは縫製の神様とかも出たんですけど、やっぱり匠というか。匠の技がふんだんに詰まった回だったと思うので、そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。
◆猪狩蒼弥コメント
めっちゃ面白かったです。どの業界にも神様がいらっしゃって、野球とかお医者さんとか、わかりやすい業界がフォーカスされがちですけど、意外と我々の生活の近いところにいる神様って見る機会がないというか。でもちゃんと見たら、素人目にもわかるすごさがある方々がたくさんいらっしゃって、その職業に対するリスペクトにもつながりましたね。 お時間がある方はぜひ見ていただきたいのですが、ドッグトレーナーの方や洋服を修繕される方など、あまり知識がないからこそ知ると楽しい部分があると思うので、最近インプットに欠けているなという方がいらっしゃったら、ぜひ見て楽しんでいただきたいです！
