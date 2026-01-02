ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¡È£´´§¡É¤ÇÍî¹çÇîËþ¤ËÊÂ¤ó¤À¡¡³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÏËÜÎÝÂÇ£³£²¡¢ÂÇÅÀ£¹£°¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦£³£¶£±¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡¥£µ£±£µ¤Î£´ÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¤³¤Î£´ÉôÌç¤Ç¡È£´´§¡É¤Ï¥Ñ¤Ç¤Ï£¸£µ¡¢£¸£¶Ç¯¤ËÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î¡Ö£³´§²¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Íî¹çÇîËþ¡Ê¥í¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£³¿ÍÌÜ£´ÅÙÌÜ¤À¡£
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£·¿ÍÌÜ£¹ÅÙÌÜ¡£½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï£¸£µÇ¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¡Ê¿À¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²¿ÍÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿²áµî£¸ÅÙ¤Î¤¦¤Á£¶ÅÙ¤¬¡Ö£³´§²¦¡×³ÍÆÀÁª¼ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢£³´§²¦µé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÁö¼ÔÊÌÂÇÎ¨¤Ï
Áö¡¡¼Ô¡¡ÂÇ¿ô¡½°ÂÂÇ¡¡ÂÇÎ¨
¡¡Ìµ¡¡¡¡¡¡£²£¸£³¡½£¶£²¡¡¡¡¡¦£²£±£¹
¡¡Í¡¡¡¡¡¡£±£¹£³¡½£·£°¡¡¡¡¡¦£³£¶£³
°ì¡¡ÎÝ¡¡¡¡¡¡£¸£µ¡½£³£±¡¡¡¡¡¦£³£¶£µ
Æó¡¡ÎÝ¡¡¡¡¡¡£³£±¡½£±£²¡¡¡¡¡¦£³£¸£·
°ìÆóÎÝ¡¡¡¡¡¡£³£³¡½£±£°¡¡¡¡¡¦£³£°£³
»°¡¡ÎÝ¡¡¡¡¡¡£±£²¡½£´¡¡¡¡¡¡¡¦£³£³£³
°ì»°ÎÝ¡¡¡¡¡¡¡¡£¹¡½£³¡¡¡¡¡¡¡¦£³£³£³
Æó»°ÎÝ¡¡¡¡¡¡¡¡£¶¡½£³¡¡¡¡¡¡¡¦£µ£°£°
Ëþ¡¡ÎÝ¡¡¡¡¡¡£±£·¡½£·¡¡¡¡¡¡¡¦£´£±£²
¡¡ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤ì¤ÐÁ´¤Æ£³³äÄ¶¤¨¤ÈÍê¤ì¤ë¡È²øÎÏ½õ¤Ã¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¡Ä¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ£±£²£¹¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¥Ñ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï£µ£±Ç¯¡Ê£·£±¡Ë¡¢£¹£¸Ç¯¡Ê£±£µ£°¡Ë¡¢£°£°Ç¯¡Ê£±£·£·¡Ë¡¢£°£¶Ç¯¡Ê£±£³£µ¡Ë¡¢£±£²Ç¯¡Ê£¹£°¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢£¶ÅÙÌÜ¡£
¡¡¢§¡Ä£´·î£²£¹Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çµ¾ÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é£²£´ÀïÏ¢Â³µ¾ÂÇ¤Ê¤·¡££²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç¤Ï£¹£µÇ¯¤ÎÀ¾Éð¤Î£±£´Àï¤òÈ´¤¤¤Æ³«Ëë¤«¤éºÇÄ¹¤Îµ¾ÂÇ¤Ê¤·¡£µ¾Èô¤â³«Ëë¤«¤é£²£¶Àï¤Ê¤·¤Ç¡¢£¶£³Ç¯Åì±Ç¤Î£²£²Àï¤òÈ´¤¤¤ÆºÇÄ¹¡£
¡¡¢§¡Ä½ÓÂ¤Î¸Þ½½È¨¤Ï£±£°»°ÎÝÂÇ¡£µåÃÄ¤Ç£±£°»°ÎÝÂÇ°Ê¾å¤Ï£±£´Ç¯À¾ÀîÍÚµ±¡Ê£±£³ËÜ¡Ë°ÊÍè£±£±Ç¯¤Ö¤ê¡£µ¬ÄêÌ¤ÅþÃ£¤Ç£²¥±¥¿»°ÎÝÂÇ¤Ï£±£°ËÜ¤Î£µ£²Ç¯¾®Åç¾¡¼£¡Ê¿À¡Ë°ÊÍè¥×¥íÌîµå»Ë¾å£²ÅÙÌÜ¡£
¡¡¢§¡ÄÅê¼ê¤Î»³ºê¤¬£¶·î£·Æü£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£·²ó¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££²£±Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¸òÎ®Àï¤Ç¤ÎÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¤ÎÅê¼ê¤Ç¸òÎ®Àï£µÇ¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤Ï¿ùÆâ½ÓºÈ¡Ê¥½¡á£°£·¡Á£±£±Ç¯¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓºÇÄ¹¡£
¡¡¢§¡Ä¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡õºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î°ËÆ£¤¬Í¿»ÍµåÎ¨¡Êµ¬Äê°Ê¾å¡Ë¤Ç¤â£±¡¦£³£³¤Ç¥È¥Ã¥×¡££²£±¡Á£²£´Ç¯¤Î²ÃÆ£µ®¤ËÂ³¤£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£·¡Á£¹£³Ç¯¤Ë£·Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¾Éð¤Ë¼¡¤®¡¢£²ÈÖÌÜ¤ÎÄ¹¤µ¡£
¡¡¢§¡ÄËÌ»³¤È°ËÆ£¤Ï¤È¤â¤ËËþÎÝ¤Ç¤ÎÈïÂÇÎ¨¡Êµ¬Äê°Ê¾å¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¡¦£°£°£°¡£ËÌ»³¤Ï£¹¡¢°ËÆ£¤Ï£´ÂÇÀÊ¤Ç£±ËÜ¤â°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¬Äê°Ê¾å¤ÇËþÎÝ¤ÎÈïÂÇÎ¨¡¦£°£°£°¤¬Æ±°ìµåÃÄ¤«¤é£²¿Í°Ê¾å¤Ï£±£¶Ç¯¤ÎÀé²ìÞæÂç¡¢ÏÂÅÄµ£¡Ê¥½¡Ë°ÊÍè¤À¤¬¡¢µåÃÄ¤Ç¤ÏÅì±Ç»þÂå¤Î£¶£µÇ¯ÅÄÃæÄ´¡¢±Ê°×¾Ç·°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¡£
¡¡¢§¡Ä³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¶âÂ¼¤Ï£¹£µ²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¡¢µ¬ÄêÌ¤Ëþ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î£´´°Åê¡£µåÃÄÅê¼ê¤Î£²¥±¥¿Åêµå²ó¤Ç£´´°Åê°Ê¾å¤Ï£´£¸Ç¯Ìî¸ýÀµÌÀ¡¢£´£¹Ç¯¿¹¹°ÂÀÏº¡¢£¶£³Ç¯Èøºê¹ÔÍº¡¢£¹£±Ç¯¾®ÅçÁ±Çî¡¢£¹£·Ç¯¼ÇÁð±§Ãè¡ÊÁ´¤Æ£´¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢£¶¿ÍÌÜ¡£
¡¡¢§¡ÄÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¸ÅÎÓâÏßì¤¬£µ·î£±£±Æü³ÚÅ·Àï¤Ç£¹£¸µå¤Ç¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡ÊÀèÈ¯¤Ç£±£°£°µåÌ¤Ëþ¤Î´°Éõ¡ËÃ£À®¡£Æ±½Ð¿È¤Ç¤Ï£¸£¸Ç¯£´·î£²£³Æü¶áÅ´Àï¤Î³ÔÂÙ¸»¡ÊÀ¾¡Ë¡¢£±£±Ç¯£¸·î£±£·Æüµð¿ÍÀï¤Î¥Á¥§¥ó¡ÊÃæ¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢£³¿ÍÌÜ¡£
¡¡¢§¡ÄÆ±¤¸¤¯ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÂ¹°×âý¤¬£µ·î£²£·Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¡££²£°ºÐ£³¤«·î¤Ç¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ï£±£¸Ç¯£±£°·î£±£±Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤ÎËÙ¿ðµ±¡Ê£²£°ºÐ£µ¤«·î¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤ÆµåÃÄºÇÇ¯¾¯¡£¡Ê²¸ÅÄ¡¡Í¡¡Ë