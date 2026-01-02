ドジャースが昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）で対戦したブルージェイズからＦＡとなっている大物遊撃手、Ｂ・ビシェット内野手（２７）に関心を寄せていると１日（日本時間２日）、「ＮＹポスト」のＪ・ヘイマン記者が報じた。

ビシェットは昨季、１３９試合に出場し、打率３割１分１厘、１８本塁打、９４打点。２１〜２２年には２年連続最多安打、２１〜２３年には３年連続２０本塁打と長打力も兼ね備える好打者だ。昨季は左膝を痛めてシーズン終盤に離脱したが、ドジャースとのＷＳで復帰して二塁を守った。同第７戦では大谷翔平投手（３１）から先制３ランを放ち、大きな存在感を示した。

ド軍では今季、外野が本職のベッツが遊撃手として完全に定着したが、二塁は絶対的なレギュラーが不在となっている。昨年１２月２９日（同３０日）に２３年盗塁王のＥ・ルイーズ外野手をトレードでマーリンズに放出し、１８歳のＡ・マレロ投手を獲得したことを発表。埋まっていたメジャー４０人枠に空きができる形となり、さらなる補強ができるようになっていただけに、注目が集まっている。

同記者によると、ド軍以外ではカブス、ヤンキースがビシェットに接触した模様。再契約を目指しているブルージェイス、Ｒソックスと５球団による争奪戦となっているという。