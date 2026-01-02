【「魔力ゼロの落ちこぼれ、呪殺の妖刀に選ばれる。」連載開始】 1月2日 連載開始

コアミックスは、WEB漫画サイト「ゼノン編集部」で「魔力ゼロの落ちこぼれ、呪殺の妖刀に選ばれる。」の連載を1月2日よりスタートする。

本作は「持ち主を呪い殺す妖刀と一緒に追放されたけど、何故か使いこなして最強になってしまった件」の玖遠紅音氏が原作を担当。松おうき氏が作画を手掛けている。

□「魔力ゼロの落ちこぼれ、呪殺の妖刀に選ばれる。」第1話のページ

【「魔力ゼロの落ちこぼれ、呪殺の妖刀に選ばれる。」あらすじ】

魔法が使えることが当たり前の世界で、貴族の息子でありながら魔力が皆無のクロム。

魔法が使えないなりに剣術を修得し、世の中の役に立とうとしていたが、実の父親と兄に役立たずの烙印を押され追放される。

追放先は魔物が蠢く森の中。追放され、絶望に打ちひしがれているクロムの前に魔物が現れる。

抵抗するすべがなく諦めていたその時、共に捨てられた妖刀がクロムに語りかける……。