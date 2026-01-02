藤井聡太六冠（23歳）は現代将棋界のスーパースターだ。八大タイトルのうち6つを手中に収めている藤井は、2026年も将棋界の主役となるだろう。では「将棋史上最強」とも言われる藤井がこのまま「一強」の時代を長く続けるのかといえば、それはわからない。気の早い向きからは、藤井から2つのタイトルを奪取した伊藤匠二冠（23歳）が並び立つ「二強」の時代に入ったのではないか、という声も上がり始めた。さらには不屈の精神で藤井に挑戦し続ける永瀬拓矢九段（33歳）の存在感も大きい。藤井が対戦し続けるライバルや若手棋士たちもまた進化を続け、藤井の天下を脅かすことになるだろう。

2026年の将棋界は果たして、どのような年になるのか。

藤井聡太六冠と伊藤匠二冠

【松本博文/将棋ライター】

＊＊＊

【写真】「ぽっちゃりとかわいらしい顔」だった伊藤匠少年 「顔が細くなりオッサンぽくなった」（師匠・宮田利男八段談）姿と比較

藤井が頂点に立つ将棋界

それを展望する前に、改めて現在の将棋界の状況を概観しておこう。藤井は2016年、四段に昇段。史上最年少14歳2か月で棋士に昇格した。デビュー戦で「神武以来の天才」加藤一二三九段を破ったあと、デビュー以来無敗で公式戦29連勝を達成。いきなり史上最高の連勝記録を達成するという、奇跡のようなスタートを切った。

藤井の実力は最初から尋常なものではなかったが、その成長はとどまることがなかった。20年には史上最年少17歳で初タイトルの棋聖を獲得。その後は出場する番勝負で一度も敗退することがないまま23年、21歳で史上初の八冠独占を達成した。なにもかもが、これまでの将棋界の常識では考えられないことだ。

「宿命のライバル」の存在

藤井の全冠独占はこの先も長く続くのではないか。そう思われたところで、八冠の一角を崩したのが、藤井と同じ2002年に生まれた伊藤だ。藤井は7月、伊藤は10月の生まれで、伊藤の方がわずか3か月ほどではあるが、年少だ。両者は小学3年のときに対戦し、そのときは伊藤が勝利、負けた藤井が号泣するなど、ドラマのような関係性を持つ。両者はいずれ「宿命のライバル」となるのではないかと見た人も多かっただろう。

伊藤は2024年に叡王戦、25年に王座戦（いずれも五番勝負）で藤井に挑戦し、3勝2敗で競り勝った。伊藤もまた、幼少の頃から大器と見られてきた逸材だ。しかしこれほどまでに早く、藤井の天下を脅かす存在になると予想した人は、もしかしたら少なかったかもしれない。

藤井は2025年を終えた時点で、32期のタイトルを獲得している。これは羽生善治九段（99期、55歳）、大山康晴15世名人（80期、故人）、中原誠16世名人（64期、引退）に次いで、史上4位の記録だ。

藤井は現在竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将と6つのタイトルを保持している。藤井がこれらの防衛戦を戦いながら、六冠を堅持できるのか。そして再度の七冠獲得、全八冠独占を達成できるかどうかが、2026年の大きな見どころと言ってよい。

永瀬九段の強さ

将棋界の歳時記ではまず、1月に王将戦七番勝負が開幕する。この棋戦において、2年連続で挑戦の名乗りをあげたのは永瀬だ。

現在の永瀬がどれだけ強いかを一言でいえば「藤井以外にはほとんど負けない」ということになる。

王将戦の挑戦者は7人総当りのリーグ戦で決められる。永瀬は伊藤ら並み居る強豪の全員に勝ち、6戦全勝でリーグを制した。また順位戦A級（10人総当り、全9回戦）でも永瀬は6戦全勝で首位を走り、2年連続での名人挑戦にも近づきつつある。

永瀬はこれまで王座4期、叡王1期という実績を誇る。23年、藤井に王座を明け渡し、八冠独占を許して以降は、無冠の状態が続く。しかし永瀬の勝ちっぷりを見れば、実質的に藤井に次ぐナンバー2は永瀬だと見る人もいるだろう。

直近（25年夏）の王位戦七番勝負では、永瀬は敗退したものの、藤井を相手に2勝をあげた。両者の対局はいつも熱戦だ。これまでと逆の目が出たとしても、なんら不思議ではない。

もし永瀬が藤井からタイトルを獲得すれば、将棋界は「三強」か、あるいは群雄割拠と表現するのが適切な時代へと入るのかもしれない。

藤井の八冠復帰はあるか？

伊藤叡王への挑戦権を争う16人出場のトーナメントは昨年12月下旬に組み合わせが発表された。

1月7日、藤井は1回戦で山崎隆之九段（44歳）と対戦する。現代はコンピュータ将棋（AI）を活用しての序中盤の研究がさかんだが、山崎はそうした方向性とは真逆の道を歩み続ける独創性に優れた棋士だ。

藤井が対戦し続ける相手はみな強い。そうした中で4回勝ち抜けば、例年4月に開幕する叡王戦五番勝負で伊藤に挑戦できる。

藤井の生涯勝率は現時点で8割3分前後。現代将棋史上最高の実績を誇る羽生であっても、生涯勝率は7割台のときが長かったことを考えると、藤井の勝率もまた規格外だ。

藤井の死角は？

そんな藤井に目立った弱点などあろうはずもない。ただし、あえて死角を探すとすれば、時間設定が比較的短めの「チェスクロック方式」には苦手意識があるようだ。

将棋の公式戦における消費時間の計測方式は、大きく分けて60秒未満を切り捨てる「ストップウォッチ方式」と、すべての消費時間を加算していく「チェスクロック方式」が存在する。後者の方が時間の減り方は早い。

2024年の叡王戦五番勝負第5局、藤井が伊藤に敗れて叡王を失冠した際、藤井は次のように語っていた。

「叡王戦だとやっぱり特に、終盤の精度が低かったことが結果にもつながってしまったかなと思っています。特にチェスクロックのときの時間の使い方であったり。そういったところは以前から課題ではあったので、それが出てしまったというところもあったかなと思ってます」

藤井2度目の失冠となった2025年の王座戦五番勝負もまた、チェスクロック方式だった。

叡王戦、王座戦では、挑戦者を決めるトーナメントも同様にチェスクロック方式が採用されている。

藤井は伊藤へのリターンマッチを目指した前期叡王戦のトーナメントにおいて、準決勝で早指しの雄・糸谷哲郎八段に敗れた。番勝負ではほとんど敗退のない藤井であっても、一発勝負の連続であるトーナメント戦では、挑戦権を得られぬまま敗退する可能性も当然ある。

周囲のレベルもアップ

叡王戦が創設される以前、七大タイトル制だった時代に、全冠独占を達成したのは羽生のほかにいない。羽生は1996年に七冠となり、同年のうちに六冠へと戻った。以後も羽生は長く第一人者であり続け、複数のタイトルを保持する時代が続いた。ただし、七冠再独占はならなかった。

羽生の大きな功績の一つは、周囲のレベルをも引き上げたことにある。羽生より歳上の谷川浩司17世名人（63歳）、同年代の佐藤康光九段（56歳）、森内俊之九段（55歳）、郷田真隆九段（54歳）、丸山忠久九段（55歳）、藤井猛九段（55歳）らはもともと強かったが、羽生と激闘を繰り広げるうちに、さらにパワーアップしていった。

それと同じ現象は、藤井が第一人者の現在にもおこっているようだ。藤井が強くなり続ける一方で、伊藤や永瀬らもまた強くなっている。

現時点で伊藤がタイトル挑戦を目指せる棋戦は夏の王位戦や、秋の竜王戦となる。これらは比較的持ち時間の長い2日制。もし伊藤がここで藤井を破って藤井五冠−伊藤三冠の関係となれば、これはいよいよ両者による「二強」の時代に入ったといってよさそうだ。

藤井に対して、竜王戦で2期連続挑戦した佐々木勇気八段（31歳）や、これから棋王戦で2期連続で挑戦する増田康宏八段（28歳）などももちろん、有力なタイトルホルダー候補だ。

さらには服部慎一郎七段（26歳）、藤本渚七段（20歳）など、常に高勝率の若手実力者たちも、着実にステップアップを重ねている。藤井や伊藤よりも若い棋士が挑戦の名乗りをあげ、世代交代はさらに進んでいく可能性もある。

羽生九段、タイトル100期の可能性は

将棋の棋士のほとんどは、二十代から三十代のうちにキャリアハイを迎える。四十代以後にタイトルを獲得できる棋士は、そう多くはいない。

しかし将棋界の長い歴史を振り返ってみれば、年齢を重ねてなお、超人的な活躍を続けた棋士もいる。その代表例は大山で、六十代になる直前までタイトルを持ち続け、六十代になってもなおタイトル挑戦やA級在籍を続けた。そうした大山の最年長記録を破る可能性があるとすれば、その一番手は現在55歳の羽生にほかならない。

羽生が若きタイトル保持者を破り、タイトル獲得通算100期を達成すれば、現代世界における偉業といえそうだ。

藤井が台頭する以前の第一人者であった渡辺明九段は現在41歳。膝の負傷というアクシデントに見舞われ、休場を余儀なくされている。もしこの先、渡辺が復活し、再び藤井らと伍して戦うことになれば、多くの人に勇気を与えることだろう。

＊＊＊

関連記事「藤井七冠が羽生前会長の面前で『女流棋士新制度』に苦言 『棋力の担保は取れているのでしょうか』」では、昨年、藤井六冠が棋士総会で述べた、女流棋士制度を巡る“驚きの発言”について詳報している。

松本博文（まつもとひろふみ）

将棋ライター。1973年、山口県生まれ。東大法学部時代、将棋部に所属し、在学中より将棋書籍の編集に従事。卒業後はフリーの将棋ライターに。日本将棋連盟などのネット中継にも携わる。著書に『ルポ 電王戦』『棋承転結』（いずれも将棋ペンクラブ大賞文芸部門受賞）、『藤井聡太 天才はいかにして生まれたか』など。

デイリー新潮編集部