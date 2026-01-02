■これまでのあらすじ

聡の家庭では、夫婦の家事育児家計は折半。大手企業勤務の妻の希望で始めたことだが、聡の出世には悪影響だし自分は家庭の犠牲になっていると常々思っている。そんなやさぐれた心を癒やしてくれたのが部下のユキ。同僚たちとうまくやれない彼女を守らなければと使命感もあるのだ。ある日、ユキにアクセサリーをプレゼントした聡は久美にも同じものを贈る。建前は妻をねぎらう贈り物だが、実は裏切っているお詫びで…。



■妻はかわいそうじゃない！■男友だちは妻を擁護するけど…■妻は感謝すべき!?妻の久美と共通の男友だちから非難される聡。妻は気の毒なんかじゃない。俺を搾取して、妻は出世した。妻が仕事を続けられてきたのは自分が支え、犠牲になってきたから。だから妻は一生自分に感謝すべき…。妻は妻で苦労してきたはずなのに。それを想像もせず言い放つ、ひとりよがりな言葉の数々にドン引きです…。(ネギマヨ)