【新春特番】上沼恵美子、正月に全国ネット特番→“らしからぬアクシデント”発生へ 「新春ガチ占い」きょう2日放送
タレント・歌手の上沼恵美子、お笑いコンビ・サンドウィッチマンがMCを務める読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』が、きょう2日に放送される（後4：05〜6：00 ※一部地域を除く）。
【集合ショット】上沼恵美子＆サンドウィッチマン＆坂上忍ら
“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出する。
「出会い運」「健康運」「金運」の3つの占い結果が出そろったところで、MC3人が2026年の“最幸運”を持つのは「どの干支で、何座の、何日生まれの人か」を発表する。しかし、そんな最後の最後に、上沼に奇跡のハプニングが発生することに。50年以上芸能界のトップを走る上沼の“らしからぬアクシデント”になるという。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
