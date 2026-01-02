¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤âÃíÌÜ¤¹¤ë±©±Ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¡Î±³Ø¤Î¡Èµ¤¤Þ¤º¤µ¡É¤òÅÁ¤¨¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤è¤¦¤Ó¡×¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê
¡¡2024Ç¯10·î¤Î¤³¤È¡£X¤Ç¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶¤¬¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸«¤Ä¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¡¢1Ëç¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤Ê¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤¤Í¿ô¤¬Ìó22Ëü¤Ç¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤¬8,000¶¯¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤À¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¤½¤¦ÐªÎ¥¤Ï¤Ê¤¤¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ï¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢Æ°²è2ËÜ¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤òÈ¯¿®¤¹¤ë22ºÐ¤Î±©±Ê¡Ë
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤é¤·¤¿ÍÊª¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ì¿¿´é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¤¦¤Á1ËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤Ä«¿©Vlog¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬·ï¤Î¿ÍÊª¡¢±©±Ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤ëÈ¯Ã¼¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£2003Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¡¢±©±Ê¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ï¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤è¤¦¤Ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Vlog¤òÅê¹Æ¡£11·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØHappy Accidents ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤á¤¯¿ÍÀ¸¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÅÈÇ¤â¤Ê¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª²ÖÈª¤ËÍë¤òÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¡¢¸½¼Â¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´ーー¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ªー¥é¤òÅ»¤¦Èà½÷¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î±©±Ê¤Ë¥ê¥âー¥È¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä´¶À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Î´Ø·¸¾å¡¢¼èºà½ªÈ×¤ËËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¡È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î²½ÀÐ¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê°ì¾òâ«ÂÀ¡Ë
¢£¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿YouTube～µ¤¤Þ¤º¤¤²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡ー¥¶ー¤È¤Î¸åÆü
ーー¤Þ¤º¤ÏÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òÎ±³ØÀè¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤«¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±©±Ê¡§¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éã¤¬¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë2²ó¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î´Ö¤Ë¤³¤Î³¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î±³Ø¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¥í¥ó¥É¥ó°Ê³°¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーーº£²ó¤ÎÎ±³Ø¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±©±Ê¡§2024Ç¯4·î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1Ç¯È¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥ïー¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¶¤Î´ü¸Â¤¬2Ç¯´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÚºß¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¡£
ーー¡Ö¤Ï¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤è¤¦¤Ó¡×¤¬X¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î±³Ø³«»Ï¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤È¡£
±©±Ê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢°ìµ¤¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ§¤À¤Á3¿ÍÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÍÎÉþ¤ä¼Ì¿¿¤Î¤³¤È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿Instagram¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤Î¿Í¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£ËÜÅö¡¢¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¤·¤«¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿Àè¤Ç¤ª¤½¤é¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢½éÅê¹ÆºîÉÊ¡Ö¥Û¥¹¥È¥Þ¥¶ー¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¡×¡£¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤Àè¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍî¤È¤·¤¿ÈÈ¿Í¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
±©±Ê¡§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥Ð¥ì¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥¤¥ó¤Ï»ä¤ÎÂàµî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤¬¤¹¤´¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¤³¤ì¤«¤éÀè¤º¤Ã¤È¡¢¡È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿Í¡É¤È¤·¤Æ¸å¤í»Ø¤ò¤µ¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±©±Ê¡§¤½¤¦¡ª¡¡¡Ö²¼ÉÊ¤Ã¡ª¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ç¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ーーX¤ÎÅê¹Æ¤«¤éºÇ¤âÎ®Æþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤Ä«¿©Vlog¡×¡£Å¾µïÀè¤Ç¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¡¢Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£·ï¤Î¥Ð¥º°Ê¹ß¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡©
±©±Ê¡§¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¸å¡¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¶öÁ³¥Ûー¥à¥¹¥Æ¥¤¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÃç¤è¤¯¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÅÜ¤ê¤ÎÄÌÊó¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¶±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¹Í¤¨¤ëÊý¸þ¤¬¤¤¤Ä¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ーー¼ÂºÝ¤ËÆ°²èÆâ¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¯¥é¥¤¥¹¥È¡¦¥Á¥ãー¥Á¤ÎÊý¤Ë¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë·úÊª¤¬¤¢¤ë¡Ê¡á¥«¥á¥é¤ò²ó¤¹¤Ê¤éÂ¾½ê¤Ç¤ä¤ì¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤É¿¿¤ó¤Ê¤«¤ÊÈéÆù¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤«¤È¡£
±©±Ê¡§¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£
ーーÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡¢¤Ç¤·¤¿¤«¡Ä¡Ä¡£
±©±Ê¡§¤¤¤Þ¤µ¤éµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÆ°²è¤Ï¸«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãøºî¸¢¤Î´Ø·¸¤ÇBGM¤¬¾Ã¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¥¬¥Ó¥¬¥Ó¤Ê²»À¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÏÊÔ½¸¤Î»ÅÊý¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ーー¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
±©±Ê¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ¼¤ò¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤µ¤»¤ë°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡É¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï²ñÏÃ¤Î´Ö¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¯¤Æ¡£ÀÎ¤ÏÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ö¤È¤¤â»öÁ°¤ËÂæËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÄÀÌÛ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤ÎYouTube¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò°ì½Ö¤Ç¤âË°¤¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÆ°²è¤Ï¤ï¤ê¤«¤·¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð～¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥é¥·ー
ーー¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¡¢¿¹¡¢Í§Ã£¡¢µí¤ËÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëVlog¡×¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ÇÊâ¤Èè¤ì¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬Æ»Ã¼¤Ç¸±°¤Ê¥àー¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¡ÈÅÌ¶¥Áö¤Îµ÷Î¥´¶¡É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÊâ¤»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±©±Ê¡§¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í～¡£
ーー»ä¼«¿È¤â±©±Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤À¤Ã¤¿º¢¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î±³Ø¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ã¤Æ¡¢°ÛÊ¸²½¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í´ÖÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ì¤Ê¤¤ÆÃÍ¤Î¡Èµ¤¤Þ¤º¤µ¡É¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
±©±Ê¡§¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÎ±³Ø¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ーー¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±©±Ê¡§¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡©¡¡ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¡ÖÎ±³Ø¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÎ±³Ø¤ÏÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«Âç¤¤Ê¤â¤Î¤òÄÏ¤à¤Ù¤¤À¤·¡¢¤Ê¤Ë¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ーー¤½¤³¤Ë¤â¡ÈÅú¤¨¡É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¡È¿Í¤È¿Í¤Ï°ã¤¦¡É¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤ËËÜÅö¤Î³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡©
±©±Ê¡§¤¢¤Î¤È¤¤ÏÀµÄ¾¡¢°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ò´Ñ¤Æ»¡¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°Ãæ¤Î»ä¤Ï1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç3²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ーー¤¿¤·¤«¤Ë¡£
±©±Ê¡§±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¤¬¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇÁá¸ý¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¿¤À¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÆ°²è¤Ç¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÝµ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¤½¤¦¡£»ä¤À¤±¾ï¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ーー¤½¤¦¤·¤¿Î±³Ø¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ö¤Ï¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤è¤¦¤Ó¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¡¢Î±³Ø¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¸ì¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢±©±Ê¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Ç¤Î¡Èµ¤¤Þ¤º¤µ¡É¤òÁõ¾þ¤»¤º¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Î±³Ø¤ò¹µ¤¨¤ë¿ÆÀ¤Âå¤¬´Ñ¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±©±Ê¡§¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢»ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥á¥¤¥ó»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ï¡¢25～34ºÐ¡¢45～54ºÐ¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡¢µÕ¤ËÆ±À¤Âå¤Î10Âå¤¬°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËÍè¤Æ¤«¤éÄ¾´¶¤ÇÆ°¤¯¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÆ°²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ーー¤¹¤´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
±©±Ê¡§¤Á¤ç¤¦¤ÉÀèÆü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥é¥¸¥ª¡×¡Ù¡ÊTOKYO FM¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢¥ê¥êー¤µ¤ó¤«¤é¡ÖËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÍ¤Î´üÂÔ¤ò±©±Ê¤Á¤ã¤ó¤ËÂ÷¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥§¥é¥·ー¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー30ºÐ¤Î»ä¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢±©±Ê¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ°²èÆâ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ÎËö¤ËÆ¨¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿½ªÅÅ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±©±Ê¡§¤¢¤Ã¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£½ªÅÅ¡¢Ìµ»ö¤Ë¾è¤ì¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¢£¤ª²ÖÈª¤ËÍë¤òÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò～¡È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤½÷¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤âºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿°ìºý
ーー²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ïº£²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØHappy Accidents¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¡ÈÂ¾¸Ê¾Ò²ð¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª²ÖÈª¤ËÍë¤òÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¡×¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¸½¼Â¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´¡×¤À¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆ±´¶¤Ç¤¹¡£
±©±Ê¡§¤¨¤Ã¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¤¤¤Þ¤â¥ê¥âー¥È¤Ê¤¬¤é¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±©±Ê¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸À¤³¦¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Àµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
±©±Ê¡§¤¿¤Þ¤Ë¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¢¤Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ーー¾¡¼ê¤Ê°Õ¸«¤Ç¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¸½¼Â¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´¡×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±©±Ê¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤¡～¡£¥ê¥êー¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï»ä¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ーー¤¢¤é¡£
±©±Ê¡§¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÎ±³Ø¤ò³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤È¤â¡¢¤½¤³¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤â¤¬¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
ーーÀè¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ÎÏÃ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤âËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¤Îºî¶È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡£
±©±Ê¡§ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄùÀÚ´ÖºÝ¤Ë¡¢3¾ö¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¼«¼¼¤Ë1½µ´Ö¤³¤â¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Çºî¶È¤·¤Ê¤¬¤éÇ®¤Ê¤ó¤«¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢9·î²¼½Ü¤Ë½ÐÈÇÈ¯É½¤¬¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤âÀÖ»ú¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ö±©±Ê¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¼¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤ÎÀá¤ÏËÜÅö¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
ーーÅÜÅó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¹¤®¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¿Ê¹Ô¤ò¡©
±©±Ê¡§½ÐÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÃ´Åö¥é¥¤¥¿ー¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËºÜ¤»¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¸å¡¢¥é¥¤¥¿ー¤µ¤ó¤Î½ñ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢»ä¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ËÄ¾¤¹ºî¶È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂçÂÎ5¥«·î¤¯¤é¤¤³Ý¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
ーー¡Ö5¥«·î¡×¤Ç¤¹¤«¡©
±©±Ê¡§¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÖ»ú¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬7²ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÈÁü¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¤Î»ä¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¤¬¥³¥á¥Ç¥£Ä´¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤¬¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÆüµ¤Ë¤·¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ªÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¿·õ¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー»ä¤âÊÔ½¸·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢7²ó¤ÎºÆ¹»½Ð¤·¤ÏÍ¾Äø¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¥Æー¥ÞÁªÄê¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö70ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²áµî¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÎÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤ËÀøºß²½¤·¤¿¹Í¤¨¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑµ®½Å¤Ç¤¹¡£
±©±Ê¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉã¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£
ーー10Ç¯Á°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é20Âå¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê°ìºý¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¶µ¤¨¤À¤È¤¤¤¦ËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡Öµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡×¡£À©ºîÅö»þ¤Î¶ìÆñ¤â¡¢¤è¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±©±Ê¡§ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤µ¤ó¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤È¤â¤Ë¡È¤½¤ó¤Ê¿Í¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤â¤¦¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢À¸°Õµ¤¤Ç¤Á¤çー¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤½÷¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡È¥¹¥Ô¤ë¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©～¡Öµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ
ーー¾¯¤·ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Öµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡×Á³¤ê¡¢º£Ç¯11·îÅê¹Æ¤ÎÆ°²è¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀäÂÐÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×Á³¤ê¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤è¤¯¤¤¤¦¡È°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¡É¤Ê¤É¡¢Ì©¤«¤Ë»ä¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
±©±Ê¡§¤ª¤©～¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤À¡£
ーー¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡È¥¹¥Ô¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï²ò¼á°ã¤¤¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯·ÚÎ¨¤Ë¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ëÅÛ¡É¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
±©±Ê¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¡È¥¹¥Ô¤ë¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¼«ÂÎ¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î³µÇ°¤À¤·¡¢¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤À¤È¤½¤ÎÎà¤ÎÏÃ¤ò·ù¤¬¤ë¤·¡¢ÉÝ¤¬¤ë¤·¡¢¿®¤¸¤Ê¤¤¡£¡Ö¿®¤¸¤¿¤éÀÐ¤òÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ½¡¶µ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÏÃ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ーーUFO¤ä±¢ËÅÏÀ¤ÎÎà¤È¤ÏÊÌÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¸Ä¿Í¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¥±¥»¥é¥»¥é¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢À¸¤¤Å¤é¤¤¸½Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¿®¤¸¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£
±©±Ê¡§¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£¤À¤±¤É¡Ö¿®¤¸¤¿Êý¤¬ÆÀ¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥Ô¤ò¥Ó¥Ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
ーー¤¤¤ä～¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£±©±Ê¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊì¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë±¿Ì¿¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤«¤È¡£
±©±Ê¡§¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¤Þ¤¿½¡¶µ¥Á¥Ã¥¯¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ºÐ¤Îº¢¤ËË´¤¯¤·¤¿Êì¤Ï¤â¤Ï¤ä¿À¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¡£»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÎÏ¤¹¤é¿®¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¤ËÀ²¤ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤âÊì¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡£¤½¤ì¤¹¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î»ä¤Ï¤¹¤´¤¯°Å¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
±©±Ê¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éº£²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ëµ¤·¤¿ÆâÍÆ¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï°Å¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Öµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡×¤Î¡Èµ¯¤³¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ï¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¡Èµ¯¤³¤¹¡É¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ëÇ§¼±¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤ÏØß¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
±©±Ê¡§¡Èµ¯¤³¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤Ï¡¢µ¯¤³¤¹¤³¤È¤âÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦～¤ó¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬»ä¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ç¾¯¤·¤º¤Äµ²±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µ²±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤ÎÁÐÊý¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤ò»Ä¤¹¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤º¤ì¡¢¼«Ê¬¡¿Áê¼ê¤é¤·¤µ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¤¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ーー¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
±©±Ê¡§¤â¤·Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤¿¡¿½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤ò»¦¤á¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤ä¡¢¤Íー¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌµ¸Â¤Ç¤¹¤Í¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¡£
¢£Ç¯Îð¡¢´¶À¡¢¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È～»Ä¤êÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¥í¥ó¥É¥óÀ¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ
ーー¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆÍÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢±©±Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤Ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¿Í´Ö¡É¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ýÏÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¼þ°Ï¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ó¤»½¸¤á¤Æ¼«¿È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
±©±Ê¡§¤Þ¤µ¤Ë»ä¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
ーー¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥í¥ó¥É¥óÀ¸³è¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤«¤éÆÃ¤ËµÛ¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±©±Ê¡§¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤À¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Î»ä¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÍÎÉþ¤¬¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÍè¤Æ¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ãç´Ö¤Ï¤º¤ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤¿¤Ö¤óÌÜ¤¬Èî¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î´¶À¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤¤¤ï¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤È¡£¶á¤·¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±©±Ê¤µ¤ó¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±©±Ê¡§²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï´¶À¤È¤«¤è¤ê¤â¹ñ¤´¤È¤Ë»ý¤ÄÊ¸²½¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ÆüËÜ¤À¤ÈÇ¯Îð¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤·¡¢»ä¤â¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ê¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¾Ç¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¡£µÕ¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈºÎÍÑ¤Ê¤É¤ÇÇ¯Îð¤òÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´¶À¤ÎÏ·²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±©±Ê¡§Ç¯Îð¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ï´Ä¶¤Ø¤Î¡È´·¤ì¡É¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Î±³ØÅö½é¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶Æ°¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦Æñ¤·¤¤¤·¡¢ÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤â¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
ーーÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£Î±³Ø´ü´Ö¤â»Ä¤¹¤È¤³¤íÌóÈ¾Ç¯¤Î¤ß¡£¸½¾õ¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±©±Ê¡§¡Ö»ä¡¢Î±³Ø¤·¤Æ¤ë¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶³Ð¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£¤¤¤Þ¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤³¤Î´¶³Ð¤òºÇ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤â¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÇ¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢YouTube¤Ïµ¢¹ñÁ°¤Ë¤Ï¼¤á¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¼Ì¿¿¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÌ¤Îý¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ーーº£²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤â¡ÖYouTube¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¯¿©¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£±©±Ê¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¡ÈYouTuber¡É¤È¤¤¤¦¸ÂÄêÅª¤ÊÊ¬Ìî¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±©±Ê¡§¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©
ーー»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
±©±Ê¡§¤¢¤Ã¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤À¤·¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£
ーー¡Ö¸½¼Â¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÄÏ¤á¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡£YouTube¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÄ¹µï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±©±Ê¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤¢¤ìYouTube¤â¥¤¥®¥ê¥¹ÂÚºß¤â¡¢»ä¤¬È¾Ç¯¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤«¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÆ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿È¾Ç¯¤Ç¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È±©±Ê¡É¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¤Ê¤Ë¤âµ¯¤¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¤ÇÌµÍý¤ä¤êÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤ó¡£
¡ÊÊ¸¡á°ì¾òâ«ÂÀ¡Ë