第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は1月2日、東京・大手町から神奈川・芦ノ湖までの往路（5区間、107.5キロ）がスタートした。

國學院大の青木が区間新の快走

スターターを務める1区（21.3キロ）では、当日エントリーで投入された國學院大の青木瑠郁（4年）が激走。吉居大和（中大OB）が持っていた従来の区間記録（1時間0分40秒）を12秒も更新する「1時間0分28秒」の区間新記録を樹立し、トップで2区へタスキをつないだ。

スタートする選手たち＝東京・大手町（代表撮影）

「そりゃ腰が入ってなかったからなぁ！」SNSで“自虐”風歓喜

レース直後、青木は自身のX（旧Twitter）を更新。区間新の余韻冷めやらぬまま、「全日本がダメだった？そりゃ腰が入ってなかったからなぁ！」と投稿した。青木は昨年11月の全日本大学駅伝では7区を走り区間9位、チームも総合4位に沈んだ。その雪辱を晴らすような箱根での快走を、独特の言い回しで振り返ったようだ。

SNSでは走り以外に注目する声も

日本歴代1位相当のタイムを叩き出した青木の走りに対し、SNS上では「区間新記録おめでとうございます！！絶好調の青木くんの走りかっこよかったです！！！」「1区で泣いたの初めてです。感動をありがとう」「青木くん区間新もすごいけどイケメンだ」といった声が殺到。また、激走直後にXを更新する様子に「走り終わってすぐポストするのツイ廃すぎて好き」「走り終わってすぐXするあたりマジで推せる笑」といった声も集まっている。