中国のSNS・小紅書（RED）に「日本でどれだけ食べても飽きないもの」と題した投稿があり、ネットユーザーから多くの反応が寄せられている。

投稿者は、「これまでに日本でどんなおいしいものを食べてきただろうか。何度食べても飽きず、つい繰り返し食べてしまうものがあればぜひ共有してほしい」と問い掛けた。これに、あるネットユーザーが「これは『日本の名物料理』だよ。どの店でも、インドやネパール出身の人がやってる店なら味はだいたい外れない。かなりお薦め」とつづり、インドカレーの写真を投稿。すると「本当にうまい」「その通りだと思う！」「日本に来るたびに必ず食べる。香りが良すぎる」「日本は世界で一番インド料理を食べるのに向いてる国だと思う（インド本国は2位）」などと、多くのユーザーから共感が殺到した。

また、「焼肉ライク！1回食べたら、次もすぐ行きたくなる！」「スシローとはま寿司が大好き…ほぼ週に2〜3回は行かないと気が済まないレベル」「北海道で何日か遊んでたんだけど、その間ずっとジャージー牛乳プリンを食べてた。1日に何個も！」「和牛がおいしすぎる！！1日1食に抑えて、他のものも食べるようにしてる！そうじゃないと毎食でもいけちゃう」「ファミリーマートとセブン-イレブンのいくらおにぎり（笑）。私本当にいくらが大好きで、どのメーカーのでもだいたいおいしい」「二郎ラーメン。1杯食べたら次も行きたくなるって意味では最強。1週間に7回二郎食べたら、体が完全に終わる。ダイエットはここで終了」とのコメントも寄せられた。

そのほか、「松屋」「うな重」「おでん」「鳥貴族」「叙々苑」「大阪王将」「広島焼き」「すき焼き」「しゃぶ葉」「麺屋武蔵」「ファミチキ」「ちゃんぽん」「雪見だいふく」「すっぱムーチョ」「おやつカルパス」「横浜家系ラーメン」「チョコモナカジャンボ」「セブンカフェスムージー」「東京油組総本店の油そば」「マクドナルドのグラコロ」など、数多くの飲食店や食品の名前が挙がっている。（翻訳・編集/岩田）