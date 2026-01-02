【日本海側で局地的な大雪のおそれ】3日朝までの予想降雪量は多いところで70センチに 西日本･東日本では厳しい寒さ【1月2日の天気】
日本海側は、このあとも雪が続くでしょう。北陸から西日本の日本海側は活発な雪雲が流れ込み、局地的に大雪となる見込みです。あす朝までの24時間に予想される雪の量は、北陸の山沿いの多いところで70センチとなっています。また、関東も夕方以降、雪雲が流れ込み、東京都心でも今夜はうっすら白くなるかもしれません。
西日本や東日本は、厳しい寒さとなるでしょう。東京、名古屋、大阪は8℃までしかあがらず、那覇も真冬並みの17℃の予想です。冷たい北よりの風も吹き、体感はより一層寒く感じられそうです。
＜きょう2日（金）の各地の予想最高気温＞
札幌：0℃ 釧路：0℃
青森：1℃ 盛岡：0℃
仙台：6℃ 新潟：2℃
長野：2℃ 金沢：4℃
名古屋：8℃ 東京：8℃
大阪：8℃ 岡山：7℃
広島：6℃ 松江：3℃
高知：9℃ 福岡：5℃
鹿児島：7℃ 那覇：17℃
あすも日本海側は雪で、昼ごろにかけて降り方の強まるところがあるでしょう。一方、太平洋側の天気は回復し、空気が乾燥する見込みです。この先、太平洋側は冬晴れとなりますが、日本海側は雪や雨が降りやすいでしょう。