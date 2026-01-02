2025Ç¯Ç¯´Ö»ëÄ°Î¨¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡¦À¤ÂÓ¤È¤â¡Ö3´§¡×³ÍÆÀ¡Ä¡Ö¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ú³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦ÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¿ô»ú¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï2Æü¡¢2025Ç¯Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡Ê2024Ç¯12·î30Æü¡Á2025Ç¯12·î28Æü¡Ë¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡¦À¤ÂÓ¤È¤â¤Ë¡Ö3´§¡×¤òÃ£À®¡£¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¡¢À¤ÂÓ¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂ×´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í70¿Í»²Àï¡ÄÌÚÍü¡Ö¥Æ¥ìÄ«º×¤ê¡×
¡¡¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Á´ÆüÂÓ¡Ê6¡Á24»þ¡Ë3.5¡ó¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¡Ê19¡Á22»þ¡Ë5.2%¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê19¡Á23»þ¡Ë5.2¡ó¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢Á´ÆüÂÓ¡Ê6¡Á24»þ¡Ë6.3¡ó¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¡Ê19¡Á22»þ¡Ë8.8¡ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡Ê19¡Á23»þ¡Ë8.9¡ó¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂô»³¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Îå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢£¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ù¥ë¥ÈÈÖÁÈ¤äÄ«ÃëÂÓ¤ÎÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ
Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ6.0¡ó¤Ç2019Ç¯¤«¤é¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î7Ç¯Ï¢Â³Æ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½µËöÌë¤Î¡Ø¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤â3Ç¯Ï¢Â³¡¦4²óÌÜ¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¡¢¡ØÍÆ¯Times¡Ù ¤ÏÍÆ¯¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Æ±»þ´ÖÂÓ2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´ÆüÂÓ¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë½µËö¤Þ¤ÇÊüÁ÷³ÈÂç¤·¤¿¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤¬Ê¿Æü¸áÁ°7»þÂæ¤ÇÈÖÁÈ³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤ÆÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¡£Â³¤¯¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¡£¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤ÏÃíÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈÖÁÈÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ò´Ó¤³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃÂê¤ò¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢Âè1Éô¡Ê¸áÁ°10¡§25¡ÁÀµ¸á¡Ë¤¬12Ç¯Ï¢Â³Æ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¡¢Âè2Éô¡ÊÀµ¸á¡Á¸á¸å1¡§00¡Ë¤Ç¤ÏÆ±»þ´ÖÂÓÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¢£Ì±Êü¥É¥é¥Þ¥È¥Ã¥×10¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü4ºîÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¿åÃ«Ë¡ß»ûÏÆ¹¯Ê¸¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê1·î¡¦10·î¥¯¡¼¥ëÊ¿¶Ñ5.8¡ó¡¦2025Ç¯Ì±ÊüÏ¢Â³¥É¥é¥Þ5°Ì¡Ë¤ä¡¢¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿10·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÅ·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¡ÊÊ¿¶Ñ5.0¡ó¡¦2025Ç¯Æ±6°Ì¡Ë¡¢4·î¥¯¡¼¥ë°æ¥Î¸¶²÷É§¼ç±é¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¡ÊÊ¿¶Ñ4.5¡ó¡¦2025Ç¯Æ±10°Ì¡Ë¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÍË¸á¸å9»þÏÈ¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿7·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¡ßÁêÍÕ²íµª¡ß¾¾²¼Æà½ï¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡ÊÊ¿¶Ñ4.7¡ó¡¦2025Ç¯Æ±7°Ì¡Ë¤â¹¥·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡Ù¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¡Ù¤ä¡Ø¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡ØÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ØÃÓ¾å¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤É½µËöÈÖÁÈ¤¬¹¥Ä´
¶âÍË¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡Ù¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ6.9¡ó¤Ç2025Ç¯¤ÎÁ´¶É¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥È¥Ã¥×¡¢Ç¯´Ö¤ÎÁ´¶É¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥È¥Ã¥×¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤âÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤È·òÆ®¡£ÅÚÍË¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬2Ç¯Ï¢Â³Æ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¡¢Â³¤¯¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡Ù¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ5.4¡ó¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË¤Ï¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤¬2025Ç¯¤â¹â»ëÄ°Î¨¤òÏ¢È¯¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¶É¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ã¤¿3²óÌÜ¤Î¥³¥é¥ÜSP¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡ßµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡ª3»þ´ÖSP¡Ù¡Ê11·î30Æü¡Ë¤¬8.0%¡Êµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡Ë¡¿8.6%¡Ê¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ë¤È¹â»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ã±È¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¡Ø¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ
Ã±È¯ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÊóÆ»¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥¿¥â¥ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬2025Ç¯¤â7²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¡£¡ØÎóÅç¤ò½±¤¦ÎáÏÂ¤Î¥¯¥Þ¶ÛµÞÁíÎÏÆÃ½¸¡ª¡Ù¡Ê11·î7Æü¡Ë¤¬6.0¡ó¡¢¡ØÀµ¤·¤¯È÷¤¨¤è¡ªÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡Ù¡Ê3·î7Æü¡Ë¤¬5.7¡ó¡¢¡Ø°Û¾ï¤ÊÆüËÜ¤Î²Æ¶ÛµÞ£Ó£Ð¡Ù¡Ê9·î12Æü¡Ë¤¬5.4¡ó¤Ê¤É¹¥·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤â¡¢6²ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óSP¤òÊüÁ÷¡£6²óÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï5.9%¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÆ±»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ
Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ï¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù11.4¡ó¡Ê12·î21Æü¡¡¢¨»ëÄ°Î¨¤Ï19:00¡Á22:10¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Q¤µ¤Þ!!¡Ù6.6%¡Ê12·î22Æü¡¡¢¨»ëÄ°Î¨¤Ï19:00¡Á21:54)¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡SUPER LIVE2025¡Ù6.3%¡Ê12·î26Æü¢¨»ëÄ°Î¨¤Ï19:00¡Á23:10¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó3.5HSP¡Ù5.6%¡Ê12·î27Æü¡¡¢¨»ëÄ°Î¨¤Ï19:00¡Á22:00¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Àï¡×¡Ö¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ø2026FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ù¤ò3»î¹çÃæ·Ñ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¡ß¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡×¡Ê3·î20Æü¡Ë¤¬14.3%¡¢¡ÖÆüËÜ¡ß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¡Ê3·î25Æü¡Ë¤¬10.7%¡¢¡ÖÆüËÜ¡ß¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡×¡Ê6·î10Æü¡Ë¤¬7.7%¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬»Ë¾åºÇÂ®¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤È¤·¤Æ¤Ï2013Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë£×ÇÕÍ½Áª°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÊAÂåÉ½¡Ë¤¬14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÖÆüËÜ¡ß¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¡Ù¡Ê10·î14Æü¡Ë¤Ï¡¢10.4%¤À¤Ã¤¿¡£
Ìîµå¤Ç¤Ï¡Ø¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¡Öºå¿À¡ß¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ù¡Ê10·î30Æü¡Ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÎÃæ·Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢6.2%¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
