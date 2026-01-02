大みそかのイベントでゲストに語りかけるトランプ氏＝12月31日/Joe Raedle/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は1日に公開された米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、医師の推奨量を超えるアスピリンを服用していることを明かし、健康状態をめぐる疑念を再燃させている手のあざはその影響だと説明した。

79歳のトランプ氏は多めに服用する理由について、「アスピリンは血液をサラサラにするのに良いと言われている。心臓にドロドロの血が流れるのは嫌だ」とコメント。「心臓には質の良いサラサラの血液が流れていてほしい。分かるかな？」と語った。

「医師は服用量をもっと少なくしてほしいのだろう」と続け、「私は多めに服用しているが、これは何年も前からだ。その影響であざができる」と説明した。

今回のインタビューは、トランプ氏が健康状態に関して記者と行ったやり取りで過去有数の幅広い内容になった。トランプ氏にはここ1年、年齢や職務への適性、医療情報を十分に開示しているかといった点を巡り、厳しい視線が注がれている。

トランプ氏の右手のあざは以前からのもので、CNNの報道ではホワイトハウス復帰前からあった。ただ、濃いメイクや包帯で隠したり、もう一方の手でカメラを遮るようになって以降、注目が高まった。観測筋の間では、トランプ氏の脚のむくみや、公の場で居眠りしている様子を懸念する声も出ている。

トランプ氏の主治医を務めるショーン・バルバベラ医師はWSJに対し、大統領は1日325ミリグラムのアスピリンを服用していると証言した。米メイヨークリニックによると、「心臓発作や脳卒中の予防に役立つ」とされる低用量アスピリンは75〜100ミリグラムで、一般に推奨される量は81ミリグラム。メイヨークリニックはまた、アスピリン療法を行う場合の1日の服用量は「通常」75〜325ミリグラムの間だと説明している。

アスピリンは血液をサラサラにして血栓ができるのを防ぐ一方、過度の出血のリスクも伴う。近年の医療ガイドラインでは、リスクが効果を上回るとの理由から、大半の成人にはもう毎日の服用を推奨しておらず、患者が70代の場合、アスピリン療法を中止すべきだとの意見もある。

ジョージ・ワシントン大学医学健康科学部の教授で、チェイニー元副大統領の心臓医を長年務めたジョナサン・ライナー医師は、トランプ氏やそのチームの今回の説明は答えよりも多くの疑問を呼ぶ内容だと指摘した。

「アスピリン1日1錠でああいったあざができるのは珍しい」「私の疑問は『大統領はホワイトハウスが公表していない薬を服用しているのか』という点だ」（ライナー氏）

一方、バルバベラ氏は1日、トランプ氏は「引き続き極めて良好な健康状態にある」と説明した。

バルバベラ氏はCNNへの声明で、「トランプ大統領の診察や検査結果は引き続き、代謝が極めて良好なことを示しており、心血管の健康状態は実年齢より14歳若い水準だ。総合的に見て大統領は今も極めて健康で、最高司令官として職務を遂行するのに最適な状態にある」としている。