《40・50代》その髪型、もう古いかも！？→ 真似するだけでOK♡【最旬トレンドヘア】

年齢を重ねると髪型を固定化しがち……。ほんの少しのアップデートで、ぐっと今っぽく見えるスタイルがあります。ボリュームの位置や毛先の動き、質感の作り方を変えるだけで印象がアップデートされて、大人世代の髪悩みにも寄り添うのが「最旬トレンドヘア」の魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代が無理なく取り入れやすいトレンドヘアを厳選してご紹介します。

艶をまとった小顔ショートボブ

あたたかみのあるブラウン系カラーで艶が引き立つショートボブ。襟足が自然にまとまり、首元がすっきり見えるシルエットになっています。トップの根元をふんわりと立ち上げることで、ショート特有のボリューム不足を感じにくい仕上がりに。空気を含んだような質感が軽やかさを添え、大人らしい落ち着きと今っぽい抜け感を両立しています。

ひし形シルエットの柔らかレイヤーボブ

毛束を重ねて立体的に見せるレイヤーボブ。ひし形シルエットがほどよく華やかで、毛先はナチュラルにカールさせてやさしい印象に。上品さがありつつ、空気を含んだようなふんわり感が特徴的です。重たく見えず、ボブに動きを加えたい人にも取り入れやすいスタイルに仕上がっています。

ぷつっとラインが今っぽい、ストレートレイヤーボブ

ベースにぷつっと感を残した、ストレートタッチのレイヤーボブ。毛先はほんのり外ハネにして軽さをプラスしています。赤みを抑えたグレージュが柔らかく、髪の表面に影が出ることで今っぽさが自然に漂います。シンプルながらトレンド感をさりげなく取り入れられるスタイルです。

ワンレン風のくびれボブで、大人の余裕を

艶感が際立つ、ワンレン風レイヤーボブ。首元でグッとくびれをつけて、トップはふんわりと丸みのあるシルエットに。毛先のくるっとした外ハネが柔らかさを引き寄せ、上品さの中に軽やかなニュアンスが宿ります。長さを大きく変えずに雰囲気を更新したい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@kaihatsu_tomoya様、@chikara.ito___様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里