¡Ò¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ó½Ë¡ª¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬·ëº§Êó¹ð ËÜ»ï¤¬¸«¤¿°µÅÝÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÈþ¤·¤¤»Ñ
Ä¹ß·¤¬¸ì¤Ã¤¿°ìÈÖÍýÁÛ¤ÎÉ×¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ò»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ó
¸µÃ¶¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬£±·î£±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡¢
¡Ò¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Ó
¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÒÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ó¤ÈÄ¾É®¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö»á¤Ï43ºÐ¡£¡Ç03Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢°ÊÍè¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ë¡Ç15Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡Ù¤Ï¥ê¥Ù¥ê¥¢¤Î¥´¥àÇÀ±à¤Ç²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Ç¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬Ã±¿È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç24Ç¯¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê65¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¾·³ SHOGUN¡Ù¤ÎÂè£·ÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è»¨µ¼Ô¡Ë
Ä¹ß·¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³¤³°¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ç13Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤È¡Ç14Ç¯¸ø³«¤ÎÃæ¹ñ±Ç²è¡ØThe Crossing¥¶¡¦¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤Î¤ß¡£³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÊ¡±Ê»á¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¸ø¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£SNS¤Ë¤Ï¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê¡±Ê»á¤È¤Î¸òºÝ¤Î±½¤É¤³¤í¤«¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¸µÃ¶¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¤è¤ë·ëº§Êó¹ð¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Ä¹ß·¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ò¤Þ¤µ¤«Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é£±Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡Ó¡Ò¾×·â¡ª¡¡¤³¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ï²¿¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
Ä¹ß·¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¾ï¤Ë¤´µ¡·ù¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡ÈÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡É¤¬°ìÈÖÍýÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Í§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Í§¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¿Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤¹¡Ó¡Ê¡ØCLEA¡Ù¡Ç25Ç¯£³·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë
¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ä¹ß·¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»Ñ¤ò»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¹ß·¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò²èÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µÈÊó¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¤¤¡£ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¨¡¨¡¡£