猫の被毛に起こる「毛割れ」とは？

猫の毛が途中で割れるように広がり束に見える状態を「毛割れ」と呼びます。

長毛種の猫は毛割れを起こしやすく、ふわっと丸いシルエットが崩れ、なんとなく貧相に映るので飼い主さんはドキッとするかもしれません。

毛割れは単なる見た目の問題に見えるものの、身体のSOSが潜んでいるケースもあります。

毛玉とは違い、表面が割れるイメージで、触ると毛がぺたっとねていることも多いです。

猫が『毛割れ』を起こしているときの原因

1.毛質の乱れを招く皮膚トラブル

毛割れを引き起こしやすい原因のひとつが皮膚のコンディション不良です。

皮膚が乾燥して弾力がなくなったり、炎症が起きたりすると、毛の根元が支えられず毛並みが割れやすくなります。特に高齢猫の場合、腎臓病などの内臓疾患による脱水症状で皮膚が乾燥し、毛割れが起きるケースが多いため注意が必要です。

猫の毛割れには、寄生虫（ノミ・ダニ）やアレルギーが潜んでいる可能性もあります。

皮膚に赤みが出やすい子や、よく掻く仕草が増えた子は、皮膚の状態に問題が隠れている可能性が高いので気を付けて観察しましょう。

2.グルーミング不足によるもの

普段きれい好きな猫でも、体調が落ちるとセルフグルーミングの回数が減ります。

舌で毛を整える行為は、猫にとってブラッシングと同じ役割を持っているため、グルーミング不足になると毛が寝てしまい、割れ目のような筋ができやすくなります。

高齢期の猫に多く、関節痛で身体を曲げづらいとお腹や脇の毛が乱れがちです。「昔はもっとツヤツヤしていたのに…。」と感じるときは、年齢に伴う変化が関係していることもあります。

3.栄養バランスの偏りで毛質が変わった

食事の影響も毛割れに直結します。特に、皮膚と被毛の材料となるタンパク質や脂質が不足すると、毛が細くコシを失いやすくなり、割れたように見えやすくなります。

フードの切り替え時や、食べムラが続いた時期は、毛質の変化が起こりやすいタイミングなので要チェックです。

毛の変化は、猫の体の内側の栄養状態を表していることが多いため、食事量や主食の栄養バランスなどを確認してみましょう。

猫の毛割れを防ぐための改善策

毛割れに気づいたら、まず皮膚のチェックとブラッシングの習慣づけがおすすめです。

軽い皮膚の乾燥なら、保湿やストレス軽減で変化が出ることもあり、ブラシで毛の流れを整えるだけでも見た目の印象は大きく変わります。

高齢猫や太り気味の猫には、自分で届きにくい場所を重点的にケアすると快適に過ごしやすくなります。

食事については、動物病院やペットショップに相談し、タンパク質・脂質が十分に含まれた総合栄養食に戻すことで、数週間～数ヶ月で毛が整うケースも見られます。

皮膚の問題も多い一方で、体の内部で進行している病気があると、毛質に影響が出ることがあります。とくに原因が見当たらないときは早めに獣医師へ相談してみましょう。

まとめ

毛割れは見た目の問題にとどまらず、皮膚や栄養、年齢など、身体の状態を教えてくれるサインでもあります。

普段の毛並みを知っている飼い主さんだからこそ、小さな乱れに気づける場面が必ずあります。

グルーミングの減少や皮膚の乾燥、フードの影響、隠れた病気など、原因はひとつではありませんが、ひとつずつチェックしていくことで改善しやすくなります。

猫の体で起きている問題を見つけられるように、日頃からスキンシップの時間を増やして愛猫の健康を維持してあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)