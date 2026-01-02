【業務スーパー】ありがとーーーッ！！ 簡単調理でラクしちゃお♡「冷凍食品」

忙しい年末年始、毎日のごはん作りを少しでもラクしたい……。そんな時こそ頼れるのが【業務スーパー】の冷凍食品！ 下ごしらえ済みで、トースターやレンチンだけで完成するラインナップが勢ぞろいしています。今回は業スー大好きな筆者も推す、手間いらずでおいしい冷凍おかずと、冷凍ではありませんが、おまけとして冬にぴったりな韓国麺もご紹介します。

トースターで焼くだけ！「ナポリ風ピザミックスピザ」

最初にご紹介するのは、外はカリッ、中はふんわりな「ナポリ風ミックスピザ」。具材もたっぷり乗っていて、冷凍とは思えない満足感なうえ、トースターで焼くだけの簡単調理◎ 筆者おすすめは、ピザ用チーズを「追いチーズ」として振りかけてから焼くアレンジ！ 冷凍庫に常備しておけば、ランチや小腹満たしに大活躍してくれます。

レンジだけの簡単調理！「⁡国産サーモンメンチカツ」

「国産サーモンメンチカツ」は、袋から出して電子レンジでチンするだけ。衣はサクッ、中はふっくらで、鮭の旨みがじゅわっと広がります。筆者はお弁当のおかずや夕飯にも使っていて、忙しい日のあと一品として頼れます。サクッとさせたい人は、ノンフライヤーでチンすると、まるで揚げたてのような食感を楽しめるので、ぜひ真似してみてください。

ふわっふわのプチ中華マン「猪肉包（チュウロウパウ）」で小腹満たし

小さな肉まんのような「猪肉包チュウロウパウ」は、ひと口サイズでおやつや軽食にもぴったり。レンチンでふかふかに戻り、ひと口食べれば肉汁が広がります。1袋にたっぷり入っているので、冷凍庫ストックにも最適！ おやつや夜食用にもおすすめです。

お湯を注ぐだけで完成「韓国ソルロンタン麺」

冷凍ではないけれど、手軽さは同レベルの「韓国ソルロンタン麺」も要チェック！ もちっとした麺に、コクのあるスープがよく絡む本格派。茹でるだけで完成するから、忙しい朝やランチにもぴったり。トッピングでネギや卵、お肉などを加えれば、よりお店の味に。簡単・時短で、寒い季節の救世主的存在です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様、@odangosyufu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里