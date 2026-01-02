工藤静香、豪華すぎるおせち料理に「料亭静香！」「見るだけで幸せいっぱい」絶賛の声
歌手の工藤静香が1日までにインスタグラムを更新。“豪華すぎる”おせち料理を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】大きなドーム型ゼリーもキレイ！
工藤が「父は青森、母は北海道出身なので幼い頃からお節は31日の大晦日からいただいています」と投稿したのはおせちが盛り付けられたお重を撮影したオフショット。複数の写真には紅白なます、黒豆、煮しめ、栗きんとん、エビのうま煮といった定番から手まり寿司、ローストビーフ、焼き豚などのメニューも。さらに投稿の中では大きなゼリーも披露されている。
美味しそうなおせち料理の数々に、ファンからは「わぁ豪華なおせち料理」「料亭静香！」「見るだけで幸せいっぱい」などの反響が寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」など数多くのヒット曲を発表。2000年には木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
