昨年の秋華賞で抽選対象になった馬の中で、突破したら確実に本命にしようと思っていた馬がいた。未勝利から３連勝で夏の２勝クラスを突破したのジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、ロードカナロア）だった。そのレースぶりもさることながら、とにかく追い切りがすごかった。

１週前の美浦・Ｗコースで見せた動きは、記者が中央競馬担当になった２３年２月からみた中で一番と言っていいもの。とにかくフットワークの回転の速さと、反応の鋭さが異常だった。残念ながら除外となったが、出ていればどうだったかは今でも気になっている。

一方で、その走法から東京適性には疑問があった。だからこそ２走前の甲斐路Ｓは印を薄くしたが、やはり勝てなかった。一方で前走の中山のファイナルＳは確実に勝てると思っていた。そしてその期待通り２馬身差の快勝。小回りなら現役トップクラスの実力を持っていると確信している。ただ、牝馬限定Ｇ１はヴィクトリアマイル、エリザベス女王杯と広いコース。適性面でいえばベストではない。そこで、出てくるのが宝塚記念、有馬記念のグランプリだ。距離的には１８００メートル辺りがベストだろうが、コース適性だけで期待がしたくなる。

主戦の佐々木大輔騎手は「来年は大きなところを狙える」と自信たっぷり。その言葉に偽りはないと、記者も確信している。今年の年末が楽しみだ。（角田 晨）