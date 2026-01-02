モイネロは昨年の１・８８に続き、１・４６で２年連続２度目の最優秀防御率を獲得した。２シーズン以上続けて手にしたのは、２１〜２３年に３年連続の山本由伸（オ）以来１７人目。外国人投手では初めてとなった。

１点台の防御率に加え、被打率も昨年から・１８７→・１９２。防御率１位を２シーズン以上続けた投手のうち、同時に防御率２点未満で被打率も２割未満は、こちらも２１〜２３年の山本以来。他には４０、４１年の野口二郎（翼、大洋）と５６、５７年の稲尾和久（西鉄）だけ。モイネロが４人目だ。

通算では６３０回１／３を投げ、防御率１・８０に被打率・１７６。２３年までリリーフ専門だったこともあるが、通算５００イニング以上の投手７２５人中、防御率は６位、被打率は１位で登場した。もっとも、防御率の上位５人は１リーグ時代の投手。５０年の２リーグ制後では、山本の１・８２を抑えてトップに立っている。

▼…ソフトバンクは２年連続２３度目の優勝（１リーグ２、パ２１度）。通算２３度のＶは巨人の４８度に次ぎ、西武と並び２番目だ。小久保監督は就任１年目の昨年に続く連覇。新人監督から２年以上連続Ｖは４人目。

▼…牧原大が初の首位打者。選んだ四球は７個しかなかった。規定打席に到達して７四球以下は、５３年に３個のブリットン（阪急）以来７２年ぶり。１ケタ四球の首位打者は初めて。

▼…一方で最高出塁率の柳町は、リーグ最多の６２四球。パでは最も多い２２１３球を投手に投げさせた。パ規定打席以上の２２人中、１打席あたりの平均投球数は牧原大が最少の３・１１球、柳町は最多の４・２８球。

周東３年連続盗塁王通算成功率歴代１位 ▼…周東は３年連続４度目の盗塁王。通算では成功２３０に失敗４４の盗塁成功率・８３９４。通算２００盗塁以上の８１人中、成功率は西川遥輝（日、楽、ヤ＝成功３４３―失敗６６）の・８３８６を上回りトップ。

▼…有原が２年連続３度目の最多勝。日本ハム、ソフトバンクで各３度の１０勝以上だ。複数球団で３度以上の２ケタ勝利は１１人目、パの２球団は西武７度にダイエーで３度の工藤公康（他に巨人で３度）と２人目。

▼…１３勝５敗の・７２２で大関が初の最高勝率。本拠地のペイペイＤで無傷の９勝と地の利を生かした。この球場でシーズン９勝以上は、１２年に９勝４敗の摂津正以来、１３年ぶり。

▼…松本裕が初の最優秀中継ぎ投手、杉山も初の最多セーブ。リリーフ２部門をそろって獲得は０１、１７年に次ぎチーム３度目。日本人コンビでは初めて。

▼…タイトルは投打合わせて８人で８部門を獲得。タイトルホルダーが８人は１２年巨人、１７年ソフトバンクの６人を抜く最多人数となった。（阿部 大和）